Plus de peur que de mal pour Patrick Kane

Les partisans des Blackhawks de Chicago ont eu une petite frousse quand ils ont vu leur joueur-vedette Patrick Kane quitter le match de mercredi en deuxième période, mais la prudence de l’état-major de l’équipe pourrait l’avoir empêché de subir une blessure plus importante.

Après le revers de 4 à 1 de ses hommes aux mains du Lightning de Tampa Bay, l’entraîneur-chef Luke Richardson avait indiqué que Kane était touché au bas du corps. Une séquence en particulier a retenu l’attention deux jours plus tôt, lors d’une visite des Sharks de San Jose. L’Américain a été plaqué durement par Evgeny Svechnikov en fin de rencontre et a dû chasser la douleur au banc des siens.

Jeudi, Richardson a expliqué que l’ailier n’avait pas participé à l’entraînement sur glace des «Hawks» pour s’exercer à l’écart.

«C’était un entraînement au gymnase pour lui aujourd’hui pour lui permettre de se reposer et relaxer, a expliqué au NBC Sports Chicago l’ancien défenseur. [...] S’il s’en sort bien et que la douleur s’en va et qu’il se sent bien demain [vendredi], il va définitivement tenter de jouer, alors c’est bien.»

Les Blackhawks accueilleront les Coyotes de l’Arizona au United Center vendredi soir, et la présence ou l’absence de Kane sera confirmée avant la rencontre. C’est le jeune Lukas Reichel qui a pris sa place à droite de Max Domi sur la première unité de l’équipe à l’entraînement.

Le vétéran de 34 ans a accumulé 27 points en 37 rencontres cette saison. Les Blackhawks sont en dernière position au classement de la Ligue nationale de hockey avec huit victoires et 20 points.