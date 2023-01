Quatre bons vins blancs secs et frais

Allemagne, Autriche, Chili et Portugal. Quatre destinations et autant de vins blancs vendus à prix d’aubaine. Tout pour mettre de la fraîcheur dans votre verre et du soleil dans vos apéros.

Santé!

Domäne Wachau, Grüner Veltliner 2021, Selection, Wachau, Autriche

17,85 $ - Code SAQ 13750089 – 12,5 %

Le grüner veltliner a colonisé une grande partie des terres le long du Danube, à l’est de Vienne, où il peut donner des vins blancs infiniment frais et légers, mais pleins de caractère. Cet entrée de gamme est au sommet de sa forme en 2021. Sec, droit, fidèle au caractère variétal du cépage, avec des notes végétales, entre poivre blanc et lime keffir, qui s’ajoutent aux saveurs de poire asiatique et donnent un vin plutôt remarquable pour le prix.

Thörle, Riesling 2021, Trocken, Rheinhessen, Allemagne

23,25 $ - Code SAQ 14035626 – 12 %

Ce domaine familial historique de Saulheim dans le Rheinhessen est dirigé depuis 2006 par les frères Christoph et Johannes Thörle. Les vignes sont conduites en bio, avec des pratiques en biodynamie. Leur 2021 est est fidèle à ce qu’on peut espérer d’un bon riesling sec de Rheinhessen. Pas spécialement complexe, mais croquant, avec des saveurs nettes de fruits blancs, de tilleul, de citron et de mandarine. Léger et vivifiant. Un bel accord avec des crevettes sautées au gingembre.

Marques de Casa Concha, Chardonnay 2020, Valle del Limari, Chili

19,95 $ - Code SAQ 11416141 – 13,5 %

Marcelo Papa, œnologue chez Concha y Toro, explore depuis déjà une vingtaine d’années le grand potentiel du chardonnay dans les calcaires de Quebrada Seca, au sein de la vallée de Limarí. Ce 2020 donne envie de lui donner raison, une fois de plus. Un vin blanc plutôt complexe, riche en parfums de fruits blancs, de zeste de citron et de pâtes d’amande droit, dont la bouche vibrante et tendue saurait même rallier les détracteurs du chardonnay. Sa longue finale relevée d’amers nobles donne envie de pâtes au homard en sauce bisque.

Manuel Carvalho Martins, Douro blanc 2020, Pacto, Portugal

17,70 $ - Code SAQ 14491251 – 13 %

Ce vin blanc est composé de viosinho, de rabigato et de gouveio issus d’une seule et même parcelle dans le Douro Supérieur. L’altitude (550 m) du site et son climat continental permettent aux raisins de mûrir plus lentement et de développer un maximum d’arômes, tout en conservant une saine acidité. Juteux, à la fois affriolant et tout en nuances ; franchement savoureux et bien campé dans son terroir.