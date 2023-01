Un nouvel opus pour Luke Combs en mars

Neuf mois après l’opus Growin’ Up, Luke Combs lancera 18 nouvelles chansons sur un nouvel album qui sera disponible le 24 mars.

• À lire aussi: Percée historique du country au Québec en 2022

• À lire aussi: [EN IMAGES] Retrouvailles festives avec Luke Combs

Le chanteur-guitariste new-country de 32 ans, visiblement très inspiré, a dévoilé la nouvelle, mercredi soir, sur ses différents réseaux sociaux. Cet opus qui n’a pas encore de titre sera son quatrième album studio.

Sur un court message publié sur sa page Facebook, on retrouvait les mots : Nouvel album. 18 chansons. 24 mars. Il a aussi précisé, sous cette publication, qu’il s’agissait de 18 nouvelles chansons jamais enregistrées.

Proclamé artiste de l’année par la Country Music Association, Luke Combs avait mis en ligne, au cours des derniers mois, de courts extraits de nouvelles chansons avec les titres Tatoo on a Sunburn et Growin’ Up and Getttin’ Old.

Il y a cinq jours, il indiquait qu’il était en train d’écrire de nouvelles chansons et demandait à ses fans ce qu’ils aimeraient entendre.

Au lendemain du lancement de ce nouvel opus, Luke Combs lancers une tournée mondiale qui s’étirera sur plusieurs mois.

Elle débutera, le 25 mars, au domicile des Cowboys de Dallas, à Arlington au Texas pour se terminer le 20 octobre au O2 Arena à Londres.

Elle s’arrêtera en Australie au mois d’août et en Europe en septembre et octobre. Les seules dates confirmées pour le Canada sont le 27 mai 2023 au stade BC Place à Vancouver et le 3 juin au Commonwealth Stadium à Edmonton.

Luke Combs a attiré une énorme foule, évaluée à 70 000 personnes, l’été dernier, sur les Plaines d’Abraham, lors du Festival d’été. Il a aussi rempli le Centre Vidéotron et le Centre Bell en novembre dernier.

Growin’ Up, son dernier album, est en nomination pour le Grammy d’album country de l’année. La cérémonie de remise aura lieu le 5 février à l’amphithéâtre Crypto.com à Los Angeles.