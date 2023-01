Un autre aîné se fait happer à mort

Moins de deux semaines après la mort d’une piétonne de 86 ans, un septuagénaire a été happé mortellement jeudi soir alors qu’il traversait un stationnement à Laval.

« Si on n’accélère pas la mise en place de milieux de vie sécuritaires qui répondent aux besoins des piétons aînés, on va se retrouver avec de plus en plus de décès de piétons sur nos routes », dénonce Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.

Selon elle, il est primordial d’aborder la problématique dès maintenant puisque plusieurs artères ne sont pas adaptées à la population québécoise vieillissante.

En décembre, neuf piétons ont été happés mortellement dans la grande région de Montréal, dont au moins cinq aînés.

« Nos aînés ont besoin de routes sécuritaires », réitère la militante.

VUS plus dangereux ?

L’homme de 76 ans décédé jeudi soir traversait le stationnement du Supermarché PA, situé sur le boulevard Samson à Laval, quand il a été renversé par le conducteur d’un véhicule utilitaire sport (VUS) qui tentait de se stationner.

« Il faut comprendre que ce genre de véhicule peut être létal, parce que leur hauteur et leur masse font en sorte que la gravité des blessures est beaucoup plus élevée, même à basse vitesse », explique Mme Cabana-Degani.

Aujourd’hui, on évalue seulement le niveau de sécurité des passagers d’un véhicule, et non la sécurité des piétons à l’extérieur de celui-ci, déplore-t-elle.

Malheureusement, l’accident qui a coûté la vie au piéton ne semble pas étonner les résidents du secteur, qui dénoncent la dangerosité du stationnement.

« Trop de vitesse »

« Il y a trop de vitesse dans les allées et pas assez de luminosité », indique Caroline Lauzon, une cliente régulière du petit centre commercial.

Lors de son passage hier, Le Journal a d’ailleurs constaté l’absence de panneaux d’arrêts et de dos d’âne, souvent utilisés pour contrôler la circulation dans les stationnements.

Au Québec, 22 % des piétons de 65 ans et plus qui ont été happés entre 2011 et 2020 l’ont été dans un stationnement, et 8 % de ceux-ci sont morts.

« Les stationnements, ce sont des lieux où on voit plusieurs aînés qui sont blessés parce qu’il n’y a pas d’aménagement pour les piétons », souligne Mme Cabana-Degani.

Aménagements sécuritaires

Pour assurer la sécurité des piétons dans les stationnements existants, la directrice de Piétons Québec suggère l’aménagement de plusieurs mesures, comme des trottoirs, des passages piétons ou des corridors de cheminement.

« Quand on crée des pôles de commerce, en revanche, on doit s’assurer que le commerce est accessible de façon sécuritaire, donc qu’il soit en façade et directement accessible à partir du trottoir », recommande-t-elle.

Stationnement à l’arrière

Selon elle, le stationnement devrait se retrouver à l’arrière du commerce pour éviter que les piétons aient besoin de le traverser pour se rendre au magasin.

« Laval, c’est une ville qui a été construite pour l’automobile. Il y a énormément d’artères avec beaucoup de circulation, donc c’est sûr que la Ville doit accélérer la mise en place d’actions pour sécuriser les milieux de vie pour les piétons », affirme Mme Cabana-Degani.