Une première Coupe du monde de bosses sous les réflecteurs

La station touristique de Val Saint-Côme entre dans un club sélect à l’échelle internationale.

Pour la première fois au Canada, une Coupe du monde de ski acrobatique en bosses se déroulera sous les réflecteurs les 27 et 28 janvier alors que Mikaël Kingsbury et compagnie seront de retour à Val Saint-Côme pour la première fois depuis 2017.

Sur le circuit de la Coupe du monde, Deer Valley (Utah) et Rukka (Finlande) sont les seuls endroits où se déroulent des événements en soirée. La descente olympique à Pékin a aussi été présentée sous les réflecteurs.

Produit local et ayant fait ses classes à Val Saint-Côme, Gabriel Dufresne est ravi.

« Ça me touche vraiment ce projet parce que j’ai vu toute l’évolution du club depuis mes débuts à l’âge de dix ans, raconte le bosseur de l’équipe nationale. Nous étions 20 skieurs et le club compte maintenant 70 membres. La création du Centre d’excellence en 2010 a été une excellente addition et les lumières représentent la cerise sur le sundae. »

Photo fournie par la Station de ski Val Saint-Côme

Pour les jeunes

En compagnie des membres du club, Dufresne s’est offert une première descente sous les réflecteurs, jeudi, lui qui a disputé sa première Coupe du monde en carrière en 2016 à la maison.

« Ça va être un spectacle grandiose qui va donner le goût aux jeunes d’essayer notre sport, a affirmé Dufresne. Les plages d’entraînement qui étaient principalement réservées à l’équipe canadienne et à l’équipe du Québec seront beaucoup plus nombreuses et ça va favoriser le développement des jeunes de partout au Québec. »

Photo fournie par la Station de ski Val Saint-Côme

« Projet ambitieux »

Présidente du Centre d’excellence acrobatique VSC, Carole Véronneau-Gagné se pinçait pour y croire.

« Dans nos rêves les plus fous, nous n’aurions jamais pensé miser sur une piste éclairée, a-t-elle souligné. Notre piste rivalise avec celle de Deer Valley et la dépasse même puisque leurs installations sont temporaires. »

Président et directeur général de la station touristique depuis octobre, François Gagnon était très enthousiaste.

« Nous allons miser sur la piste la mieux éclairée au monde, a-t-il affirmé. Le projet ambitieux de plus 300 000 $ a débuté en novembre et a duré 21 jours. Nous avons utilisé des hélicoptères pour mener à bien les travaux. »

« Nous étions déjà un pôle en ski acrobatique et l’ajout de l’éclairage va favoriser le développement, de poursuivre M. Gagnon. On veut former des athlètes exceptionnels. C’est le désir de développer des athlètes qui a mené à la naissance du projet. »

Freestyle Canada était aussi représenté, jeudi, au point de presse.

« La Coupe du monde va être un événement unique, a assuré le directeur événements Charles-Antoine Morache. Au-delà de la Coupe du monde, les installations de Val Saint-Côme vont permettre de faire rayonner notre sport. »