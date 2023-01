ROUSSIN, Aline Lacasse



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 1er janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Aline Roussin épouse de feu monsieur Gonzague Lacasse. Elle était la fille de feu Philias Roussin et de feu Marie-Reine Morin. Elle était native de Saint-Patrice-de-Beaurivage et demeurait autrefois à Saint-Bernard. La famille vous accueillera au :le vendredi 6 janvier 2023 de 10h à 12h.Elle laisse dans le deuil: ses enfants: Ginette (Michel Ouellet), Denise (Farouk Ghorab), Angèle (feu Normand Murphy, Onil Thériault), Johanne (Louis Landry) et Nathalie (Marc-André St-Onge); ses petits-enfants: Nadia et Guillaume Ouellet, Bianca et Sandra Lacasse, Frédéric et Jérôme Vallières, Benjamin et Jérémie Drouin; ses arrière-petits-enfants: Juliette et Maïka Daguerre, Eliot et Léo Ouellet, Brendon, Alex et Charles Vallières, Jane Angéline et Léana Vallières; ses frères et soeurs de la famille Roussin: feu Ernest, feu Iréné (Jacqueline Couture), feu Rose (feu Georges Rémillard), feu Émile (feu Carmen Vallée), feu Robert (Patricia Lavoie), feu Germaine (feu Gérard Lambert, Claude Langlois) feu Denis (Claire Bujold) et Jules (feu Suzanne Boutet, Anne Côté); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Lacasse: feu Philippe et feu Jeanne-D'Arc (feu Paul Ferland). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des dons sont suggérés à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis (mspdulittoral.com). La famille remercie le personnel du Centre d'accueil de Saint-Joseph de Lévis pour tous les soins prodigués à notre mère ainsi que le Grand Littoral et la Villa d'accueil de St-Bernard. La direction des funérailles est confiée à la