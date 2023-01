Calgary: un homme agresse 5 personnes, dont un policier

Un homme a été arrêté à Calgary après avoir agressé cinq personnes, dont un policier, et fait face à des accusations criminelles.

Tel que démontré par des caméras de surveillance du centre-ville, l’homme âgé de 29 ans s’en est d’abord pris à une famille qui marchait sur la rue McLeod, pour ensuite attaquer un autre homme dans le même quartier.

«La victime a été en mesure de se défendre et de fuir l’attaque», a déclaré le porte-parole de la police municipale, mentionnant que les enquêteurs sur le dossier ont pu localiser et entrer en contact avec sa famille.

S’est ensuivie une troisième altercation entre l’homme, un autre homme et une femme, alors que ces deux derniers sortaient de l’édifice Arts Commons, du centre-ville. Le suspect s’est approché d’eux, a fait un signe de pistolet avec ses doigts, et a frappé l’homme.

Le suspect a par la suite récidivé une quatrième fois, cette fois-ci sur une homme, toujours selon les images des caméras de surveillance. Comme le couple, cet homme n’a pas rapporté l’agression aux policiers.

Lors d’une cinquième reprise, l’agresseur s’est une fois de plus attaqué à une famille. Il a heurté un homme à la figure, mais sa famille a pu le défendre. Celle-ci a par la suite localisé un agent de police et a reporté l’incident.

Après avoir vu les vidéos, les policiers se sont dirigés vers l’édifice Arts Commons, où ils ont pu localiser l’homme. Ils ont été accueillis par une série de coups au visage, à l’issue de laquelle un agent a été blessé.

«Un agent a été blessé. L’agent a été envoyé à l’hôpital, et relâché par la suite», a déclaré la police de Calgary. «Le suspect a également été transporté à l’hôpital pour se faire examiner.»

Dawson Bailey Richardson, 29 ans, a été accusé de trois chefs d’agression, un chef de méfait, deux chefs de résister à une arrestation et un chef d’agression à l’endroit d’un agent de police. Il demeure en détention avant de comparaître en cour vendredi.