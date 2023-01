Canadien: «Vous n’avez pas honte?»

Jaroslav Halak a dû se demander ce qui se passait avec son ancienne équipe, jeudi soir. Le gardien des Rangers a dû se dire que c’était l’entraînement le plus facile de sa carrière!

Presque chaque équipe a son boulet. Un vétéran qui ne suit plus, qui se traîne la patte. Comme Joe Thornton chez les Maple Leafs, il y a quelques saisons. Ou Eric Staal avec les Panthers, cette année.

Le problème du Canadien, c’est qu’il a cinq ou six boulets. C’est épouvantable! Quand je regarde Joel Edmundson jouer, j’ai l’impression qu’il est dans un concours de plongeon tellement il est souvent étendu sur la patinoire!

J’espère qu’au sein de l’organisation, on ne dit pas aux nombreux jeunes défenseurs de se servir d’Edmundson comme exemple. Il est fatigué et je commence à penser qu’il souhaite demeurer à Montréal. Lorsque je le vois jouer de l’aussi mauvais hockey, je me dis qu’il fait tout pour ne pas être dans la mire des autres équipes...

Dirigeants sans expérience

Avec les récentes performances du Canadien, on est rendu à souhaiter le retour rapide de Sean Monahan. Mais Monahan est arrivé chez le Canadien en échange de... rien. L’équipe l’a eu « gratis » et là, il est devenu indispensable... Ça veut dire beaucoup.

En plus, aucun vétéran ne se fâche. Ils sont rayés de la formation puis reviennent, ça ne les dérange pas.

Je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire et je ne veux pas trop m’avancer là-dessus. Mais si j’avais été l’entraîneur de cette équipe, jeudi, après la première période, j’aurais dit à mes joueurs: «Vous n’avez pas honte? Au prix que vous êtes payés? En plus, à la maison, où les gens payent 200 $ pour venir vous voir jouer?»

Je comprends que l’organisation traverse une période difficile. Et tant St-Louis que Kent Hughes ne peuvent puiser dans leurs expériences du passé afin de trouver des solutions, car ce sont des premières pour eux.

L’entraîneur n’a jamais été entraîneur à ce niveau, le directeur général n’a jamais été directeur général. Comment interprètent-ils le manque d’effort de leur équipe?

Je sais que certains vont me dire qu’on est à l’ère du dialogue et que j’ai dirigé à une autre époque, mais je n’aurais jamais été capable d’accepter de pareilles performances.

Jamais je n’aurais accepté que mes vétérans soient de mauvais exemples pour mes jeunes. Ces jeunes n’ont plus de modèle depuis le départ de Shea Weber.

Dire qu’à un moment, avant la nomination de Nick Suzuki, certains évoquaient Edmundson comme prochain capitaine de l’équipe.

Derniers, mais en travaillant!

Pourtant, quand je regarde les autres «mauvais» clubs de la LNH, je vois des athlètes qui travaillent. À Anaheim, à Seattle, à Philadelphie. Même chez les Coyotes d’André Tourigny, qui est peut-être la formation la moins talentueuse du circuit, les joueurs travaillent comme des chiens.

Il faut se rendre à l’évidence: le Canadien est dans la course pour obtenir Connor Bedard. Je sais qu’il fait rêver plusieurs amateurs.

Mais ce qui passe n’a tout de même rien de normal. Tu peux terminer au 32e et dernier rang de la ligue, mais en travaillant. Tu ne peux pas jouer au hockey comme Montréal le fait en ce moment.

C’est une honte. Il faut que Hughes prenne des décisions importantes. Tu ne peux pas accepter que tes vétérans se traînent les savates jusqu’au 82e match.

Le directeur général n’est pas capable de les échanger? Qu’il en envoie au moins un ou deux à la maison.

Le CH est actuellement dernier dans la section Atlantique. Les autres équipes jeunes comme Buffalo, Ottawa et Detroit sont toutes devant Montréal. Elles vont continuer à s’améliorer.

Il est difficile de comprendre où le Canadien va se situer dans tout cela dans les prochaines saisons...

Propos recueillis par Jessica Lapinski

Le coin du Tigre

Joshua Roy, le héros obscur

Getty Images via AFP

Félicitations à l’équipe canadienne junior pour sa médaille d’or au Championnat du monde. C’était son seul et unique objectif.

Bravo aussi aux représentants de la LHJMQ qui faisaient partie de l’équipe. L’adjoint Stéphane Julien ainsi que les joueurs, Zachary Dean, Tyson Hinds, Nathan Gaucher et Joshua Roy. C’est un beau reflet de ce que peut produire ce circuit.

Roy qui, d’ailleurs, a préparé le but gagnant en prolongation lors de la finale face à la Tchéquie, jeudi. J’ai toujours aimé que l’on passe la rondelle à deux contre un. Quel jeu magnifique a-t-il réalisé!

Ç’aurait pu être lui, le héros. Il aurait pu tirer et tenter d’obtenir le filet victorieux. Finalement, il aura été le héros obscur. Car il n’a pas été égoïste. Il a préféré effectuer le bon jeu.

Dire que Roy est un choix de cinquième tour du... Canadien. Il y a quelques équipes qui n’ont pas effectué leur travail lors de ce repêchage! Surtout s’il devient ce que je crois qu’il peut devenir.