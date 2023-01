Célébrer la biodiversité!

Bienvenue dans l’univers ludique de Science et Fourchette où nous, les nutritionnistes Annie, Mara et Élisabeth, simplifions la science derrière chaque bouchée. Communicatrices scientifiques passionnées et adeptes inconditionnelles du plaisir de manger, nous avons compris que la nutrition est bien plus qu’une question de chiffres et de calories.

Notre philosophie, c’est de toujours garder en tête que le plaisir doit être au centre de la table et que bien manger peut rimer avec simplicité. À travers nos recettes nutritives et nos billets à saveur scientifique, nous vous offrons chaque semaine nos stratégies et nos réflexions pour vous aider à manger plus sainement, de la science à la fourchette.

Annie, Mara et Élisabeth, les nutritionnistes de Science et Fourchette

En ce début d’année, reprenons conscience de ce qui se trouve dans notre assiette.

• À lire aussi: Commencer l’année du bon pied en s’inspirant du mouvement Slow Food

À l’heure où l’ensemble de nos choix alimentaires affecte la planète et où on ne cesse de nous souligner l’urgence d’agir pour sauver notre environnement, un mouvement à contre-courant nous invite... à ralentir ! Une des particularités du Slow Food est de prendre conscience de l’impact de notre alimentation sur l’environnement et, par conséquent, sur la biodiversité. Déjà en 2019, on rapportait que 25 % des espèces végétales et animales risquaient de disparaître de la surface de la Terre. Et si nous avons moins de variétés, nous aurons beaucoup moins de nourriture à manger !

Voici comment adopter quelques gestes pour célébrer (et protéger !) la biodiversité dans notre assiette.

Quatre gestes à poser en cuisine

Manger lentement

On découvre et on goûte aux aliments répertoriés dans l’Arche du goût de Slow Food, un catalogue créé pour sauver la biodiversité alimentaire. Ce guide est précieux pour identifier les aliments de qualité, qui sont en danger de disparition ou qui sont oubliés.

Manger moins de viande

Mettre en œuvre un tel changement alimentaire n’est pas toujours facile. On fait donc place aux protéines végétales en débutant par un ou deux repas par semaine, pour augmenter graduellement vers l’objectif souhaité.

Cuisiner plus souvent

Acheter des aliments transformés pousse l’agriculture mondiale vers une production industrielle de quantité au plus faible coût. On peut agir en cuisinant le plus souvent possible à partir d’ingrédients frais, locaux et de saison.

Éviter de gaspiller

La plupart du temps, on gaspille de la nourriture parce qu’on en achète trop, qu’on cuisine en trop grande quantité ou parce qu’elle est mal conservée. Avec un peu de planification, une liste d’épicerie et de la créativité, on devient meilleur pour mettre au menu ce qu’on doit manger avant que ce soit expiré.

Deux gestes pour en faire plus

Planter des fleurs

Les abeilles, les papillons et les autres pollinisateurs aident à produire plus du tiers de la nourriture que nous mangeons. On leur donne un coup de pouce en choisissant de planter au jardin des fleurs, des fruits, des légumes, des arbustes et des arbres qui seront butinés.

Cultiver un potager

Qu’il soit petit, gros ou dans un pot, on cultive un potager pour découvrir des végétaux qu’on n’a pas la chance de trouver chez nos épiciers. On se procure des semences de variétés ancestrales, qui procurent plaisir et saveurs.