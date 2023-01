Chômage: peu de variation de l’emploi au Québec en décembre

L’emploi au Québec est resté stable avec une légère hausse de 0,1% en décembre quand le taux de chômage s’est établi à 4%, soit près des creux records, selon Statistique Canada.

L’emploi a progressé de 1,8% dans la Belle Province pour le dernier mois de l’année 2022 par rapport à un an plus tôt et le taux de chômage de la province a diminué de 0,7 point.

Au Québec, peu de variations ont été notées entre novembre et décembre 2022 aussi bien dans les emplois à temps plein (+0,1%) qu’à temps partiel (0%).

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, l’emploi a connu une hausse de 1,1% entre novembre et décembre et de 3,4% par rapport à décembre 2021.

Au niveau du pays, l’emploi a enregistré une hausse de 0,5% en décembre quand le taux de chômage a diminué de 0,1 point pour atteindre 5%, légèrement au-dessus du creux record perçu en juin et en juillet dernier.

«La croissance de l'emploi a été principalement attribuable à l'augmentation observée chez les jeunes de 15 à 24 ans, qui a permis de récupérer les baisses cumulatives enregistrées pour ce groupe de juillet à septembre», a expliqué Statistique Canada.

Le nombre d’employés absents en raison d’une maladie ou d’une incapacité était par ailleurs en hausse en décembre par rapport au mois précédent, passant de 6,8% à 8,1%. Il s’agit d’un taux supérieur à la moyenne prépandémique de 6,9%, selon l’agence fédérale.

Une croissance de l’emploi (0,5%) a été constatée en Ontario alors que le taux de chômage a reculé de 0,2 point pour se chiffrer à 5,3% en décembre.