Classement NFL: les propriétaires acceptent le plan du circuit

Les propriétaires des 32 équipes de la NFL ont accepté la proposition du circuit concernant la possibilité de tenir la finale de l’Association américaine (AFC) dans un endroit neutre.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, vendredi après-midi.

Cette éventualité est due au match de la 17e semaine d’activités qui a été annulé entre les Bengals de Cincinnati et les Bills de Buffalo, à la suite de l’arrêt cardiaque qu’a subi le maraudeur Damar Hamlin lundi soir.

La NFL a décidé de ne pas reprendre cette rencontre, ce qui a un effet direct sur le classement de l’AFC. L’affrontement final de cette association se jouera donc sur un site neutre si les deux formations impliquées n’ont pas joué le même nombre de matchs joués en saison régulière et si l’équipe la moins bien classée avait pu être la tête de série numéro 1 si elle avait disputé toutes les parties prévues à son calendrier.

Aussi, les propriétaires ont accepté que la localisation d’une éventuelle rencontre éliminatoire au premier tour entre les Bengals et les Ravens de Baltimore – deux équipes de la section Nord de l’AFC – soit décidée par tirage au sort, si jamais l’équipe du Maryland défait celle de l’Ohio ce dimanche.

Cette solution ne plait d’ailleurs pas à l’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor.

«Nous avions le contrôle et nous ne l’avons plus. Il y a du positif [de cette solution] pour beaucoup d’équipes et du négatif pour nous», a-t-il dit lors de sa conférence de presse de vendredi.

Les Bengals sont sûrs de remporter leur section, ce qui leur aurait habituellement assuré de jouer au moins un match éliminatoire à la maison. Ils pourraient dorénavant perdre ce privilège avec un revers contre les Ravens.