COVID-19: 14 nouveaux décès enregistrés au Québec

Le Québec a rapporté 14 nouvelles pertes de vie en raison de la COVID-19 pour la journée de vendredi, au moment où les hospitalisations continuent d’augmenter dans la province.

Sur le total de décès, quatre sont survenus dans les dernières 24 heures, sept il y a entre deux et sept jours et trois ont eu lieu il y a plus de sept jours.

Dix-huit personnes supplémentaires se retrouvent dans les centres hospitaliers par rapport à la veille pour un total de 2153 hospitalisations. Un lit de plus est par ailleurs occupé aux soins intensifs où 58 patients sont présents.

Près de 890 nouveaux cas du virus ont été rapportés dans les centres de dépistage et 63 tests rapides positifs ont été autodéclarés.

Ce sont 2967 travailleurs de la santé qui sont aussi absents du réseau en raison de la COVID-19, que ce soit pour un isolement, un retrait préventif ou une attente de résultats.