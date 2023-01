Des légumes en plein hiver!

La majorité des plantes comestibles peuvent être cultivées à l’intérieur. Cependant, celles qui sont les mieux adaptées sont sans contredit les fines herbes et les légumes à croissance rapide dont on consomme les feuilles, comme la bette à cardes, l’épinard, le kale, la laitue, l’origan, le persil et le thym.

On peut aussi cultiver d’autres végétaux comestibles dont le développement demande un peu plus de temps, comme le brocoli, le maïs, les pois et le tournesol, mais dans ce cas-ci on récolte ces plantes lorsqu’elles sont encore jeunes sous forme de germinations ou de jeunes pousses.

Les tomates peuvent aussi donner une bonne production lorsqu’on les cultive en contenant, à l’intérieur. Il est toutefois préférable d’opter pour des cultivars arbustifs compacts, tels que « Tiny Tim », « Totem » ou « Tumbling Tom » par exemple. Avec des apports d’engrais réguliers et des soins constants, les jardiniers aguerris peuvent également faire croître à l’intérieur des aubergines et des poivrons qui produisent des petits fruits, tels que les cultivars « Patio baby » et « Lunch Box ».

Plus populaires que jamais, les germinations, les jeunes pousses et les mini-verdures sont les denrées comestibles les plus faciles à cultiver à l’intérieur, en tout temps durant l’année. Souvent utilisées comme décorations dans les hors-d’œuvre et les plats, les pousses font merveille dans les salades, les sandwichs, les rouleaux de printemps, les sushis et même les smoothies !

Germinations

Photo fournie par La Vie Claire

Pour obtenir des germinations, il s’agit simplement de faire germer des semences et de les consommer après un délai de 2 à 7 jours, lorsque des radicelles commencent à pousser. En plus de favoriser l’élimination de certaines substances qui nuisent à la digestion, la germination augmente la quantité d’éléments nutritifs assimilables. De nombreux grainetiers offrent maintenant des semences pour faire des germinations.

Voici la méthode pour faire vos propres germinations. Rincez les semences que vous voulez faire germer et faites-les tremper dans l’eau tiède selon le laps de temps indiqué sur le sachet (habituellement toute une nuit). Videz l’eau, rincez les semences et disposez-les au fond d’un pot en verre de 500 ml (type Mason). Ne mettez pas plus de semences qu’il en faut pour couvrir le fond du pot. Couvrez l’ouverture du pot avec un morceau de coton à fromage tenu en place par un élastique. Placez ensuite le pot à l’envers dans un bol en lui donnant un angle de façon que l’eau puisse bien s’écouler et que l’air puisse aussi circuler. Vous pouvez placer le tout dans un endroit peu éclairé de votre cuisine, la lumière n’étant pas nécessaire à la germination de la majorité des semences. Rincez vos germinations une à deux fois par jour jusqu’à ce que de petites radicelles blanches soient visibles, ce qui indique qu’elles sont prêtes à être consommées.

Jeunes pousses

Photo fournie par Integris Health

On obtient les jeunes pousses en récoltant un peu plus tardivement que dans le cas des germinations, soit de 7 à 21 jours après le semis. La récolte des jeunes pousses s’effectue lorsque les deux premières feuilles – qui sont en réalité des cotylédons, servant à nourrir la plante avant l’apparition des vraies feuilles – sont bien développées. Les jeunes pousses sont généralement plus croquantes et savoureuses que les germinations.

La technique pour obtenir des jeunes pousses est simple. Mettez d’abord au fond d’un plateau – les contenants de plastique translucide dans lesquels sont vendues les laitues mélangées commerciales font très bien l’affaire – environ 4 ou 5 cm de terreau d’empotage bien humide. Pressez le terreau et épandez les semences. Recouvrez les semences avec un peu de terreau et refermez le couvercle ou placez un dôme translucide sur le plateau afin de conserver un maximum d’humidité. Si la majorité des semences n’ont pas besoin de lumière pour germer, une fois que les tiges sont sorties, il est nécessaire de les exposer à la lumière provenant d’une fenêtre. C’est cette exposition à la lumière du soleil qui donnera leur couleur verte aux jeunes pousses. Vaporisez de l’eau tiède si le terreau est sec ou ouvrez le couvercle ou le dôme pendant quelques minutes si de la condensation se forme.

Mini-verdures

Les mini-verdures, telles que les jeunes épinards, kales et laitues, peuvent être produites de la même façon que les jeunes pousses, dans du terreau sous éclairage artificiel ou devant une fenêtre orientée vers le sud. L’éclairage est ici essentiel pour la formation des feuilles, ce qui n’est pas le cas des germinations. Les mini-verdures sont prêtes à être consommées environ trois à quatre semaines après le semis, lorsque leurs vraies feuilles sont bien développées.

Comment cultiver à l’intérieur

Photo fournie par Propertygeek

De nombreux produits technologiques permettant la culture de plantes comestibles à l’intérieur sont apparus sur le marché ces dernières années. Les systèmes de culture intérieure offerts sur internet, dans les jardineries ou dans les boutiques spécialisées sont parfois hydroponiques, mais certains comprennent aussi du terreau.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’acheter un système de culture sophistiqué pour produire des fines herbes et des légumes dans une maison. Il est tout à fait possible de cultiver diverses plantes comestibles dans de simples pots ou caissettes de plastique installés sur un comptoir de cuisine ou dans une étagère en métal.

Cultivez vos végétaux comestibles dans un terreau riche constitué de compost, de tourbe de sphaigne et de perlite. Pour la culture des légumes-fruits plus exigeants, vous pouvez ajouter au terreau quelques poignées (60 à 90 ml par plant) d’un engrais granulaire naturel à dégagement lent riche en azote et en potassium, de formulation 5-3-8 ou s’en approchant.

La lumière

Photo fournie par Le Jardin du Village

D’autre part, l’utilisation d’un système d’éclairage artificiel est un élément absolument essentiel pour la culture de plantes comestibles à l’intérieur, peu importe la méthode de culture. La lumière du soleil qui pénètre par les fenêtres d’une maison ou d’un appartement n’est généralement pas suffisante pour assurer une bonne croissance et un développement satisfaisant de ces végétaux.

Les tubes fluorescents constituent un bon choix puisqu’ils sont abordables et consomment relativement peu d’énergie. Préférez alors les tubes T5 à rendement élevé (High Output T5), qui sont maintenant devenus la norme parmi les lampes horticoles fluorescentes. Pour leur part, les lampes horticoles munies de diodes électroluminescentes (DEL) sont de plus en plus populaires. Elles coûtent un peu plus cher à l’achat que les fluorescentes, mais leur très faible consommation d’énergie et leur grande durabilité compensent leur prix plus élevé.

Les lampes équipées de diodes électroluminescentes se présentent souvent sous la forme de longues barres sur lesquelles elles sont regroupées. On peut trouver sur le marché des barres comprenant des diodes bleues, rouges et infrarouges. Les longueurs d’onde infrarouges ne sont pas visibles par l’œil humain, mais elles améliorent nettement la production de plantes potagères tropicales comme les tomates et les concombres. Des études scientifiques ont démontré qu’elles permettent aussi de limiter les attaques de certains insectes et de certaines maladies telles que le blanc.

Toutefois, les meilleures lumières DEL sont assurément celles qui miment le spectre du soleil avec une plage spectrale allant de 400 nm à 700 nm. Cette plage est définie comme le rayonnement photosynthétiquement actif (Photosynthetically active radiation ou PAR) que les plantes peuvent utiliser dans le processus de photosynthèse. Ainsi, en plus des longueurs d’onde rouges et bleues, les meilleures lampes DEL comprennent des diodes jaunes et vertes puisque ces couleurs interviennent aussi dans le processus photosynthétique des plantes. Ces lumières produisent une lumière blanche qui est nettement plus sympathique pour l’œil humain.

Un autre facteur qui affecte la croissance des plantes comestibles à l’intérieur est assurément la température. L’air chaud et sec de nos maisons en hiver convient assez peu à la majorité des plantes comestibles, particulièrement aux fines herbes. Assurez-vous donc de cultiver vos fines herbes et légumes-feuilles dans une pièce fraîche – une température de 18 °C est idéale – et dont le taux d’humidité se situe au-dessus de 40 %, idéalement plus près de 50 %. Au cours de l’hiver, en plus d’arroser vos plantes comestibles une fois tous les 7 à 10 jours, enlevez régulièrement toutes les feuilles mortes ou malades.

Par contre, les plantes comestibles d’origine tropicale comme les aubergines, les poivrons et les tomates nécessitent une température plus élevée que la majorité des autres plantes potagères et des fines herbes. Assurez-vous donc de les cultiver sous éclairage artificiel vif à une température oscillant entre 20 °C et 24 °C. Pour la culture des légumes-fruits, l’utilisation d’un ventilateur peut également être nécessaire.

Des légumes d’avril à décembre !

Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du printemps ou le début de l’été pour semer ou planter des légumes à l’extérieur. Dès le début du printemps, il est possible de cultiver et de récolter certaines plantes potagères qui résistent bien au froid. Mis à part la laitue et le radis, d’autres légumes tels que la bette à carde, la betterave, le kale, le chou, le bok choy, le brocoli, l’épinard, la mâche, le poireau et les pois mangetout sont réputés pour leur capacité à bien croître par temps frais. Ces végétaux peuvent être semés ou plantés à l’extérieur dès avril, en contenant ou en pleine terre.

De plus, il peut être fort sympathique d’associer ces légumes à des fines herbes ou à des fleurs comestibles qui ne craignent pas le temps froid, tels que la ciboulette, l’estragon, la menthe, le persil et la pensée. Toutes ces plantes peuvent aussi être cultivées et récoltées plus tard en automne, souvent même jusqu’en décembre !

Toutes les plantes comestibles mentionnées plus haut résistent bien à des températures fraîches, voire même sous le point de congélation. Toutefois, si on annonce un gel important, sous la barre des -5 °C par exemple, il est préférable de les couvrir avec des agrotextiles. Il s’agit en fait de textiles de couleur blanche utilisés en horticulture et en agriculture, principalement pour protéger les cultures des insectes et des oiseaux sans toutefois diminuer la capacité photosynthétique des plantes. Certains agrotextiles sont isolants et permettent de maintenir autour de la plante une température de 5 °C de plus qu’à l’extérieur. Ainsi, à une température extérieure de -4 °C, les plantes couvertes par un agrotextile ne sont tout simplement pas affectées par le gel.

Toutefois, les plantes comestibles d’origine tropicale, telles que les aubergines, le basilic, les concombres, les poivrons et les tomates, ont besoin de beaucoup de chaleur pour bien croître et doivent impérativement être semées à l’intérieur, à la fin de mars ou en avril, soit environ 6 à 8 semaines avant de les planter à l’extérieur, une fois tout risque de gel écarté.