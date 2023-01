En 2022, la tour Eiffel s'est rapprochée d'une fréquentation pré-COVID

Avec plus de 5,8 millions de visiteurs en 2022, la tour Eiffel a retrouvé un niveau de fréquentation proche de 2019 et de l’avant-crise sanitaire, à l’instar des autres grands monuments parisiens, a indiqué vendredi sa société d’exploitation (Sete).

« Avec 5 849 millions de visiteurs accueillis, 2022 marque le retour incontesté des visiteurs internationaux », s’est réjouie la Sete dans un communiqué.

AFP

La Dame de Fer, qui avait accueilli jusqu’à 7 millions de visiteurs en 2014 et encore 6,2 millions en 2019, avait dû fermer de mi-mars à fin juin 2020, lors du premier confinement, puis de nouveau de fin octobre 2020 à mi-juillet 2021.

Ouverte donc seulement cinq mois et demi en 2021, elle avait accueilli 2,1 millions de visiteurs cette année-là.

En 2022, près de la moitié de ses visiteurs sont venus d’Europe, précise la Sete: en tête, l’Italie et l’Espagne (8 %), suivies de l’Allemagne et du Royaume-Uni (7 %) puis de la Belgique et des Pays-Bas (2 %).

Les Américains, qui ont opéré en 2022 un retour massif dans la capitale, « ont représenté à eux seuls environ 11 % » des entrées, ajoute la Sete.

Jeudi, les grands musées parisiens avaient eux aussi annoncé des fréquentations en nette hausse par rapport à 2021, et tendant à retrouver les niveaux de 2019: 7,8 millions pour le Louvre, 6,9 pour le château de Versailles, 3 pour le musée d’Orsay ou le Centre Pompidou...

Outre le retour des touristes étrangers, l’année 2022 a été marquée, pour la tour Eiffel, par l’installation d’une antenne radio à son sommet, la faisant désormais culminer à 330 m, soit six de plus qu’auparavant. Ainsi que par l’ouverture d’un nouveau restaurant à la main du chef étoilé Thierry Marx.