Fraude d’aînés à Sherbrooke

Un fraudeur qui se fait passer pour un employé d’une banque pour voler des cartes bancaires continue de s’en prendre à des aînés, a prévenu vendredi la police de Sherbrooke, en Estrie.

Le modus operandi serait le même à chaque fois : l’individu se ferait passer pour un employé d’une banque ou de la caisse populaire par téléphone pour informer ses victimes que leur carte de crédit ou de débit aurait été fraudée.

Il demanderait alors à ses victimes de remettre leur carte ainsi que leur NIP à un livreur, «qui, par hasard, est déjà sur place devant leur résidence», ou de les placer dans leur boîte aux lettres, a précisé le Service de police de Sherbrooke (SPS) dans son communiqué.

«Dans les sept dossiers enquêtés cette semaine par le SPS les victimes avaient plus de 60 ans, a ajouté le corps policier. Dans ce type de fraude, les suspects sont souvent très insistants.»

Ainsi, le SPS demande à la population d’être sur ses gardes et de ne pas hésiter à raccrocher et à contacter la police.