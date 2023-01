Heures supplémentaires non payées: CIBC accepte de payer 153 millions $ pour clore le procès

La Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) a accepté de payer 153 millions $ pour mettre un terme au procès qui courrait depuis plusieurs années et qui l’opposait à ses employés, ces derniers alléguant que leur employeur avait enfreint la loi en leur demandant de faire des heures supplémentaires sans les rémunérer.

La CIBC a déclaré jeudi que l’accord aidera à éviter des coûts judiciaires supplémentaires et mettra fin au conflit, d’après «The Globe and Mail».

«Nous croyons que la CIBC a une politique et des pratiques concernant les heures supplémentaires claires, accessibles et efficaces, a affirmé le porte-parole de la banque, Tom Wellis. Nous sommes fiers de l‘environnement de travail que nous avons créé avec nos membres, dans lequel nous reconnaissons et récompensons leurs réalisations, nous soutenons leur bien-être et pratiquons l’inclusivité. Lorsque les heures supplémentaires sont requises ou permises pour les membres de l’équipe éligibles, elles sont payées.»

En février dernier, une cour de l’Ontario avait rejeté l’appel de la CIBC et confirmé une décision de 2020 qui avait reconnu la banque responsable pour d’anciennes politiques d’heures supplémentaires qui n’enregistraient pas les heures de travail de milliers d’employés.

La Cour d’appel de l’Ontario avait déterminé que ces politiques imposaient illégalement aux employés la responsabilité de faire approuver la rémunération des heures par leurs responsables.

Les employés de la CIBC ont déclaré que si les heures supplémentaires étaient attendues par leur employeur, réclamer qu’elles soient rémunérées étaient découragé et l’approbation requise difficile à obtenir.