La liste d'écoute de QUB musique du 6 janvier 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Le rappeur kényan aborde le nouveau millésime avec 5 titres hip-hop dont se dégagent au détour quelques arrangements rehaussés d’un soupçon d’électro. Assez smooth dans son ouverture avec le single Broke No More, on varie le tempo dès la pièce suivante Kakete Miyou. Les beats envoûtants savamment dosés dans leur attaque nous font oublier qu’on ne maîtrise pas le swahili. L’offrande est tout de même entremêlée ici et là de passages où le rappeur nous sert quelques couplets dans la langue de Wu tang. Erikiih n’a rien à envier aux mentors américains du hip-hop. Au confluent du rap, soul, jazz, trap, cet EP assez bref donne bien certainement l’envie d’en savoir davantage sur l’étendue de son potentiel. Malgré un ton parfois lourd dans le débit et quelques arrangements sombres, d’autres passages ne manquent pas de couleur ni d’éclat comme pour mieux tempérer les ambiances. L’intro concise de Soul Ties avec ses allures de jingles d’un dessin animé japonais ou d’un quiz estival en est un bon exemple. Certes, on ne révolutionne pas l’approche, mais on a tout de même hâte de connaître la suite. (Stéphane Plante)

Corner of my Eye - The Lemon Twigs (Single) ****

Véritable offrande vintage comme la fratrie californienne sait si bien proposer. Un tantinet folk avec un irrésistible souffle sunshine pop qui se prend bien en cet hiver naissant. Avec ses harmonies de voix enchevêtrées avec minutie posées sur les arpèges de guitares acoustiques, Corner of My Eye n’a pourtant rien d’une bluette éthérée. On parle plutôt ici d’une ritournelle baroque préservant un fin soupçon de pop orchestrale. Du bonbon juste assez sucré. (Stéphane Plante)

Bad TV - Emma Frank (Single) ****

Comment passer le temps en confinement si on n’avait pas la chance de conserver son emploi? L’auteure-compositrice-interprète reconnue pour ses pièces frôlant le folk, le R&B et le jazz répond à cette question avec Bad TV, qui ressasse ses longues heures de recherche de divertissement devant la télévision... et la déprime qui s’est invitée, forcément. Loin de la mélancolie, la chanson prend plutôt son élan dans une pop-rock sautillante, même joyeuse, qui contraste avec la voix chaleureuse, mais un peu abattue, de Frank. (Mélissa Pelletier)

Marigold - Mattie Leon (Single) ***1/2

Un folk propret avec des gros refrains consensuels. C’est à peu près en ces mots qu’on peut résumer ce nouveau single de l’auteur-compositeur-interprète d’Hamilton. Beaucoup d’adeptes de la vanlife arpentant les vastes contrées apprécieront la vibe de ce classique instantané pour «faire du char». Cette proposition fortement agrémentée de guitares acoustiques dénote chez Mattie Leon un sens incontestable de la mélodie. Sa sensibilité pop à fleur de peau fait peut-être de l’ombre à son approche musicale pourtant organique. (Stéphane Plante)

She Makes It All Alright - Skinny Atlas & NotEnvy (Single) ***1/2

Lancée par une guitare acoustique et la voix sensible à souhait de NotEnvy, She Makes It All Alright a tous les airs d’une lettre d’amour d’un homme surpris par ses propres émotions. À l’image d’une prometteuse relation qui débute, la pièce de Skinny Atlas, musicien et producteur lofi basé à New-York, s’emballe au gré des textures et des cordes pour devenir de plus en plus planante, intense. Si on ne manque pas de chansons d’amour, on ne peut que saluer cette jolie offrande. (Mélissa Pelletier)

