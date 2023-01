Le Québécois François Arnaud dans la saison 2 de «Yellowjackets»

François Arnaud vient tout juste de confirmer qu’il fera partie de la deuxième saison de la populaire série Yellowjackets. L’acteur – qui tiendra le rôle de Paul, un ancien amoureux secret du coach Scott – vient ainsi se joindre à la Québécoise Sophie Nélisse qui tient le rôle de Shauna dans la série à succès présentée sur Apple TV.

En partageant un article du magazine Variety annonçant qu’il sera de la distribution de la saison 2 de Yellowjackets, François Arnaud semble avoir pris par surprise ses abonnées et ses admirateurs, mais aussi ses amis et collègues.

La preuve: India Dejardins, qui a écrit le film 23 décembre dans lequel a joué François Arnaud tout récemment, n’a pas caché sa surprise en commentant: «Whhhhattttttt !!! Tu vas être dans Yellowjackets!!!! Malade!!!»

Au bas de sa publication – une photo de Variety le montrant avec les actrices Nicole Maines (Supergirl) et Nia Sondaya (Truth Be Told) s’ajoutant également à la distribution – le comédien a écrit : «Such a great cast. Such a fun show » (Quelle merveilleuse distribution. Quelle série amusante)

L’acteur de 37 ans incarnera, le temps de quatre épisodes, un certain Paul. Son personnage est décrit comme «un écrivain new-yorkais et amoureux secret de l’entraîneur Scott (Steven Kreuger) qui lui rappelle ce qui aurait pu être entre eux», peut-on lire dans l’article du magazine Variety.

La populaire et sombre série, qui mélange une histoire d’écrasement d’avion, de survie en forêt, d’aller-retour dans le temps et beaucoup de mystère, a récolté sept nominations au dernier gala des Emmy. Elle raconte l’histoire des membres d’une équipe de soccer féminine qui, à la suite d’un écrasement d’avion, se retrouvent perdues en forêt. Les jeunes femmes doivent lutter pour leur survie en forêt, puis faire face à des clans cannibales.

Les actrices américaines Juliette Lewis (la rockeuse Natalie) et Christina Ricci (la geek et très étrange Misty) font aussi partie de la distribution depuis la saison 1. Elles interprètent deux des filles ayant survécu à toutes ces aventures, plusieurs années après la tragédie.

L’acteur de la trilogie Le seigneur des anneaux, Elijah Wood, fera aussi partie de cette deuxième saison de Yellowjackets qui sera présentée à partir du 24 mars 2023.