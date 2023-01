Les automobilistes de Québec invités à magasiner leur essence

Le prix du litre d’essence varie énormément d’une station-service à l’autre, à Québec.

Vendredi matin, on notait une différence de plus de 0,10 $ dans les différents quartiers de la ville. Dans le secteur de Beauport, l’essence se vendait encore à 1,49 $ le litre chez certains détaillants, alors que sur les boulevards Laurier et Wilfrid-Hamel, notamment, le prix affiché était plutôt de 1,61 $. Le Costco de la rue Bouvier, dans le secteur de Lebourgneuf, affichait le prix le moins élevé, avec 1,45 $ le litre.

Le prix moyen est donc de 1,59 $ dans la Capitale-Nationale, alors que le prix réaliste à la pompe selon le CAA-Québec est de 1,56 $.

Selon le professeur titulaire au département des sciences de la décision de HEC Montréal Pierre-Olivier Pineau, les prix demeurent élevés parce que les clients sont toujours au rendez-vous.

« Les prix du pétrole brut sont plutôt à la baisse ces dernières semaines, alors on devrait avoir une baisse des prix, mais on s’aperçoit que les stations-service gardent des prix élevés et que les automobilistes continuent à les achalander, donc ce n’est pas vraiment un incitatif pour les stations-service pour baisser leurs prix. Elles s’essayent, font de l’argent et continuent à garder des prix élevés. »

Celui qui est aussi titulaire de la chaire de gestion du secteur de l’énergie croit que les automobilistes québécois gagneraient à magasiner davantage leur essence.

« C’est certain que si les consommateurs magasinaient un peu plus, se déplaçaient, ça comporte des inconvénients, mais oui, ça montrerait qu’il y a plus de flexibilité dans la demande et donc ça créerait des conditions où les prix pourraient baisser. C’est véritablement parce que les stations-service voient qu’elles peuvent charger un prix élevé, qu’elles continuent de charger un prix élevé. Parce que pour beaucoup d’automobilistes l’effort de magasiner ne vaut pas la peine. »

Autre pouvoir entre les mains des citoyens: le choix lors de l’achat d’une voiture, alors que la tendance au Québec est aux véhicules de plus en plus gros.

« Les stations-service savent qu’on est un petit peu enchainé à des véhicules individuels qui consomment de l’essence, donc elles profitent un petit peu du fait que les consommateurs sont très inflexibles dans leur consommation », a rappelé M. Pineau.

-Avec les informations de José Laganière, TVA Nouvelles