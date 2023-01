Les recettes de nos ancêtres: voici la vraie histoire de la galette (ou gâteau) des Rois

Le 6 janvier porte deux significations : l’une religieuse, l’autre païenne. La religieuse se nomme Épiphanie et rappelle l’adoration de Jésus par les rois mages, du moins dans la religion catholique. Quant à la païenne, elle symbolise le partage et rappellerait le festin des Saturnales romaines au cours desquelles un esclave pouvait être élu prince du jour.

Si la fête religieuse s’est maintenue dans le calendrier liturgique, autant en France que dans la colonie, on ne peut en dire autant de la galette ou du gâteau. Dès le Moyen Âge, le partage de la galette est bien implanté en France ; elle se subdivise alors en autant de parts que de convives, plus une qui se nomme la part du pauvre et qui aboutit dans l’écuelle de la première personne pauvre à se présenter. On peut toutefois affirmer sans l’ombre d’un doute que la galette ou le gâteau ne faisait pas partie du bagage des premiers colons à s’implanter sur les rives du Saint-Laurent, car aucun témoignage n’émerge.

Le gâteau des Rois au Québec

Dans nos recueils de cuisine, il n’y a aucune recette de galette ; celle d’un gâteau des Rois n’apparaît pour la première fois que dans Les directions diverses... de mère Caron publié en 1878. Par la suite, la même recette réapparaît dans la réimpression de La cuisinière canadienne par les éditeurs de La Patrie vers 1910. Ce sont les deux seuls exemples recensés dans notre littérature culinaire. Ni La cuisine raisonnée, ni L’Encyclopédie de la cuisine de Jéhane Benoît ne proposent de recette de gâteau ou de galette des Rois.

Photo tirée de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Et pourtant l’illustrateur Edmond-Joseph Massicotte nous livre une gravure intitulée Le traditionnel gâteau des Rois. Datée de 1926, cette illustration semble dénoter une découverte plutôt récente – soit au mieux depuis l’impression du livre de mère Caron – et qui retombe en oubli dans la mémoire collective à la suite de la grande crise de 1929, oubli qui se perpétuera jusqu’à un passé récent.

Les ingrédients

Cet effacement de la galette s’explique par ailleurs probablement par la composition du mets. La galette des Rois est une pâtisserie de pâte feuilletée, fourrée à la frangipane, une crème à base d’amandes. Cette préparation se retrouve au nord de la Loire alors que le gâteau des Rois est une préparation briochée, parfumée à l’eau de fleur d’oranger, avec ou sans fruits confits, qui se retrouve dans le sud, dans le pays de l’ancienne langue d’oc avec une percée dans la région du Poitou et de la Charente.

Gravure et recette nous rapprochent de la version gâteau décrite ci-dessus, mais avec des variantes : adieu le parfum de fleur d’oranger, bonjour le vin blanc et, au lieu de fruits confits, des raisins de Corinthe. Les amandes moulues sont facultatives, alors que l’ammoniaque remplace la corne de cerf de mère Caron !

LA RECETTE EN 1910

Photo Adobe Stock

« Prenez une demi-livre de farine, une demi-livre de sucre, battez cela avec une demi-livre de beurre frais, jusqu’à ce que le mélange devienne comme du pain émietté ; ajoutez une cuillerée de vin blanc, cinq œufs battus séparément, quatre onces de Corinthe, mêlez bien le tout ensemble.

On peut aussi mettre des amandes pilées et une cuillerée à thé d’ammoniaque*.

Graissez les moules et faites cuire. »

*L’ammoniaque est l’ancêtre de la poudre à pâte.

La cuisinière canadienne, Éditions La Patrie, ca. 1910