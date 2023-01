Leur propriété en péril à cause des hausses de taux d’intérêt

La hausse des taux d’intérêt hypothécaires fait mal à tout le monde. Louise et Julien n’y échappent pas et craignent de ne pas pouvoir conserver la résidence familiale.

Le couple a acquis sa maison à l’été 2021 pour la somme de 440 000 dollars. Ils ont pu verser une bonne mise de fonds, et leur hypothèque s’élève aujourd’hui à 401 000 $.

Oui, mais voilà : comme bien d’autres personnes à l’époque, ils ont opté pour le taux variable qui était alors extrêmement bas.

Ils étaient loin de se douter que la situation allait radicalement changer l’année suivante.

Des dépenses qui explosent

Au départ, leurs paiements mensuels s’élevaient à 1650 dollars. Avec le nouveau taux d’intérêt applicable à leur prêt, c’est 2250 dollars qu’ils doivent désormais débourser. Pire encore, leur période d’amortissement est passée de 22 à 40 ans !

Ils sont extrêmement découragés, car ils avaient calculé qu’ils auraient terminé de payer leur hypothèque au moment où Louise prendrait sa retraite.

Or, leur budget est déjà serré.

Avec deux enfants au secondaire dans des programmes de sport-études, ils doivent payer des frais de scolarité supplémentaires de 7700 dollars annuellement.

« Et avec la hausse des coûts d’épicerie, le budget que nous devons consacrer à l’alimentation a grimpé à 1450 $ par mois ! », déplore Louise.

Par ailleurs, des dettes liées à deux cartes de crédit, à un prêt personnel et à une marge de crédit, pour un total de 45 800 $, pèsent lourdement sur les finances du ménage qui doit effectuer chaque mois des paiements minimums de 1240 $ pour les rembourser.

Trop de dettes

Incapables de faire face à toutes ces dépenses compte tenu de la forte augmentation de leur mensualité hypothécaire, Louise et Julien sont allés consulter des experts en insolvabilité.

« Nous avons effectué un inventaire de leurs dettes et analysé leur budget. Nous avons constaté qu’il y a peu ou pas d’endroits où couper, car ils ne font pas de voyage, vont rarement au restaurant et n’ont aucun bien non essentiel comme une roulotte, un VTT, etc. Ils ne font aucun excès : tout leur argent est consacré aux enfants, au sport et à la famille », indique Pierre Fortin, qui est syndic autorisé en insolvabilité et qui est président de Jean Fortin & Associés.

Pour conserver leur maison, ils doivent effectuer des versements hypothécaires de 2250 $, et compte tenu du poids de leurs dettes non hypothécaires, leur situation se dégrade rapidement.

« Une consolidation de dettes est exclue en raison de leur niveau d’endettement qui va bien au-delà de 40 %. Nous leur avons donc suggéré d’autres options. Après avoir bien réfléchi, ils ont choisi la proposition de consommateur », explique le syndic Pierre Fortin.

Étant donné que la maison ne représentait que peu d’équité – différence entre la valeur de réalisation nette moins les frais et l’hypothèque –, les créanciers ont accepté 24 000 $ à raison de 60 versements de 400 $ par mois, sans intérêts.

« Pour déterminer si le montant offert dans une proposition de consommateur est raisonnable et a de bonnes chances d’être accepté par les créanciers, le syndic tient compte de la valeur nette de réalisation des actifs, moins les frais, et des revenus de la personne », précise Pierre Fortin.

Désormais, Louise et Julien pourront dormir sur leurs deux oreilles, et surtout conserver la maison familiale.

Conseils

Si vous êtes à taux fixe, vérifiez la date d’échéance de votre prêt hypothécaire. Si elle arrive dans la prochaine année, calculez votre nouveau paiement en vous basant sur l’hypothèse d’un taux de 6,5 %. Cela vous donnera une idée du paiement hypothécaire que vous risquez d’avoir à payer lors du renouvellement.

Si vous êtes à taux variable avec des paiements fixes, assurez-vous que votre paiement couvre au moins les frais d’intérêt. Sinon, le solde de votre hypothèque augmentera plutôt que de descendre.

Calculez votre niveau d’endettement ( JeanFortin.com/ratio ) pour savoir où vous vous situez sur l’échelle de l’endettement. Puisque ce ratio tient compte du montant de votre paiement hypothécaire, votre taux d’endettement est ou sera, au renouvellement de votre hypothèque, plus élevé même si vos dettes n’ont pas augmenté.

) pour savoir où vous vous situez sur l’échelle de l’endettement. Puisque ce ratio tient compte du montant de votre paiement hypothécaire, votre taux d’endettement est ou sera, au renouvellement de votre hypothèque, plus élevé même si vos dettes n’ont pas augmenté. Bien souvent, les dettes non hypothécaires (cartes, marges et prêts personnels) sont un boulet qui empêche de conserver sa maison. Or, lorsque celle-ci ne représente pas un poids trop important dans un budget, elle devrait être sauvée à tout prix. Il faut donc travailler à réduire le montant des autres dettes.