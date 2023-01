Leylah Annie Fernandez s’incline en simple à Aucklaud

Le parcours en simple de la Québécoise Leylah Annie Fernandez s’est arrêté en quarts de finale au tournoi d’Auckland, vendredi, en Nouvelle-Zélande.

La troisième tête de série de cet événement et 40e joueuse sur l’échiquier mondial s’est inclinée en deux manches de 6-4 et 6-2 contre la Belge Ysaline Bonaventure.

Fernandez a vu la 95e athlète au classement de la WTA prendre son service à quatre reprises pendant ce duel qui a duré un peu plus d’une heure. La native de Montréal n’a pour sa part réussi qu’un seul bris en six occasions.

La représentante de l’unifolié a eu particulièrement de la difficulté sur les échanges disputés sur sa deuxième balle de service, ne remportant que 39% d’entre eux. Elle a également commis quatre doubles fautes.

Fernandez ne plie toutefois pas encore bagage à Auckland, puisqu’elle sera de la finale du double. En compagnie de sa partenaire, l’Américaine Bethanie Mattek-Sands, elle a défait le duo composé de la Chilienne Alexa Guarachi et de la Taïwanaise Chan Yung-Jan. Ce match du carré d’as s’est soldé par la marque 2-6, 6-3 et 10-5.

En finale, Fernandez et Mattek-Sands se mesureront aux gagnantes de l’autre demie. Celle-ci met en confrontation des paires composées de la Japonaise Miyu Kato et de l’Indonésienne Aldila Sutjiadi, ainsi que de la Slovaque Viktoria Kuzmova et de la Néerlandaise Arantxa Rus.