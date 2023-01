Enchantée tout le monde ! Je vous souhaite une année fantastique faite de tout plein de petits bonheurs. Je vous présente ma première chronique de l’année, en cette première semaine de 2023. Comme c’est excitant !

C’est l’heure des résolutions. Il y a ceux qui adorent en prendre et ceux qui y sont allergiques.

Personnellement, c’est plus fort que moi, j’en prends et je les tiens ! Ma grande amie, Isa, me niaise souvent : « Je n’ai même pas besoin de t’encourager, Alex, tu vas les tenir encore une fois. »

Je pensais la surprendre (et me surprendre !) cette année et ne tenir aucune promesse. Juste pour voir si je peux vivre ma vie sans défis, sans objectif précis. Puis j’ai réalisé que j’en suis incapable.

S’organiser soi-même

Je suis comme une enfant de quatre ans. J’ai besoin d’un cadre, sinon, je reste sans culpabilité échouée sur mon sofa à rêvasser. J’aime tellement ça, ne rien faire, comme j’aime tout autant remplir mes journées à l’excès. Je suis tout ou rien.

Je déclare donc que ma tradition de prendre une résolution se poursuit de plus belle, et voici celle de l’année : au moment de manger, ce sera la seule chose que je ferai. Simple, non ? Pas si simple en fait, j’avoue.

Des distractions

Combien de fois je mange devant mon ordi le midi ? Ou si je suis seule un soir, je mange en parlant au téléphone avec mes amies qui ont leurs kids une semaine sur deux, elles aussi, ou que leur chum est absent ce soir-là ? Combien de fois je mange debout, à la sauvette, et le grand classique, avec mon cell dans les mains ?

En famille, en revanche, c’est tellement plus facile. Nos repas après l’école et le travail sont sacrés. On cuisine en équipe, on dresse la table et on se raconte nos journées en étirant ça comme un samedi soir.

Le moment présent

En 2023, j’ai envie de déguster chaque bouchée comme s’il n’y avait pas de lendemain. Ne plus gaspiller ce bonheur de savourer ce que je cuisine ou ce qu’on cuisine pour moi. Je vais manger sans faire autre chose en même temps.

J’ai envie de sentir la faim me titiller et cesser de manger quand je n’ai plus faim. Sentir le début, le pendant et la fin. C’est la beauté de mastiquer. D’offrir un party à mes papilles. C’est là que le fun se passe. Pas dans la vitesse, l’inattention et le multitâche.

Je veux vivre pour ces moments-là aussi qui me comblent tant quand j’en profite. Finito, le passage inaperçu des saveurs. Tout éteindre, même 15 minutes, sera un début. Et surtout se regarder dans les yeux. C’est parti ! Tirez-vous une bûche et rendons nos plaisirs non négociables !