LHJMQ: l'espoir du CH Riley Kidney est échangé

En cette dernière journée où il est possible de faire des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en 2022-2023, les Olympiques de Gatineau ont fait l’acquisition de l’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney.

C’est ce qu’a annoncé l’organisation de l’Outaouais, vendredi matin.

En retour de l’attaquant de 19 ans, les Olympiques ont envoyé les attaquants Donovan Arsenault et Robert Orr ainsi qu’un choix de première ronde en 2025 au Titan d'Acadie-Bathurst.

Kidney a touché la cible 14 fois et fourni 31 mentions d’aide, pour 45 points en 31 rencontres cette saison dans la LHJMQ. Le natif de la Nouvelle-Écosse a été un choix de deuxième ronde (63e au total) du CH lors du repêchage de 2021.

Jakub Brabenec s’en va à Sherbrooke

Du côté de Sherbrooke, le Phœnix a obtenu l’attaquant tchèque Jakub Brabenec des Islanders de Charlottetown.

La formation de l’Estrie a donné l’avant suisse Joël Marchon et cinq choix de repêchage pour l’espoir des Golden Knights de Vegas.

Brabenec a amassé huit buts et 17 aides, pour 25 points en 28 rencontres avec les Insulaires cette saison.

Il a également très bien fait avec la Tchéquie au dernier Championnat du monde de hockey junior. Avec l’équipe qui a remporté la médaille d’argent, l’athlète de 19 ans a inscrit un but et fourni six mentions d’aide, pour sept points en autant de matchs.