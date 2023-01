Madame Chasse-taches: pas de gaspillage dans l'assiette

5 astuces gagnantes

Planifiez le menu de la semaine en préparant votre liste d’épicerie. En consultant les spéciaux offerts dans les divers supermarchés, vous réduirez grandement la facture à l’épicerie. Congelez les restants des plats cuisinés en portions individuelles. Une solution rapide pour les jours où vous n’aurez pas envie de préparer un lunch pour le midi. Congelez pour ne rien jeter. Les fines herbes se conservent bien dans un sac hermétique. Un restant de sauce, de vin, de bouillon, de lait de coco congelé dans le bac à glaçons déglacera un poêlon après la cuisson d’une viande. Les restes de légumes, d’herbes et de fromages durcis serviront à la préparation d’une frittata ou d’un plat de pâtes gratiné. Acheter en grosse quantité peut alimenter rapidement une poubelle. Rappelez-vous les bananes trop mûres, les avocats noircis, les tomates amollies, les pommes de terre germées qui doivent être conservés à la température ambiante et qui ont terminé leur vie dans le bac à compost.

Aucun gaspillage

Quand un pot de mayonnaise ou de moutarde est presque vide, ajoutez-y de l’huile d’olive, du vinaigre aromatisé, de l’ail, du sel, du poivre et des fines herbes. Secouez énergiquement le pot et voilà une vinaigrette rapidement.

Les oignons verts, le céleri, les poireaux, les herbes fraîches se conserveront plus longtemps au réfrigérateur si leurs tiges sont plongées dans un verre d’eau.

Le pain durci retrouve une tendreté en le passant quelques secondes au four à micro-ondes. Si la baguette est vraiment trop sèche, faites-en des croûtons que vous faites revenir dans un poêlon et qui agrémenteront un potage ou une salade.

Verser l’huile de cuisson dans une bouteille aérosol évite le gaspillage et devient une astuce économique.

Vrai ou faux

Les guimauves conservées au congélateur ne collent pas ensemble et ne durciront pas... Vrai.

Les noix ont tendance à rancir rapidement. Les conserver au congélateur dans un sac plastifié prolongera leur vie... Vrai.

Un noyau d’avocat laissé dans le guacamole l’empêchera de noircir... Faux. Il serait préférable d’y ajouter un filet de jus de citron ou, pour une présentation plus appétissante, de la déguster le plus rapidement possible.