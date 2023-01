Album «i/o»: une nouvelle chanson de Peter Gabriel

Vingt et un an après Up, Peter Gabriel a dévoilé, ce matin, Panopticom, une chanson que l’on retrouvera sur son nouvel opus i/o, qui sera lancé plus tard en cours d’année.

• À lire aussi: Peter Gabriel annonce son retour sur scène

L’ex-chanteur de la formation Genesis a profité de l’arrivée de la pleine lune pour lancer cette nouvelle pièce.

Sur cette pièce de 5 minutes 13, Peter Gabriel est accompagné par le bassiste Tony Levin, le guitariste David Rhodes, le batteur Manu Katché, Brian Eno, qui propose des éléments électroniques et la choriste Rioghnach Connolly de la formation The Breath.

La version mise en ligne et offerte sur les différentes plateformes d’écoute, porte le sous-titre de Bright Side Mix, ce qui laisse croire que celle que l’on retrouvera sur l’album pourrait être légèrement différente.

Depuis la parution de Up, en 2002, Peter Gabriel a lancé Scratch my Back, un album de reprises, New Blood, avec de versions orchestrales de certaines de ses chansons et les simples Courage, I’m Amazing et The Veil en 2013 et 2016.

i/o sera un premier album de matériel original depuis Up.

Peter Gabriel a l’intention de dévoiler une nouvelle chanson à chaque nouvelle pleine lune de l’année 2023.

Plus de détails à suivre...