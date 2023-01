Nouvel an à Québec: il affirme avoir été tabassé lors de son arrestation

Un homme de 24 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) sévère affirme avoir été tabassé lors de son arrestation dans la nuit du 1er janvier devant le Dagobert sur la Grande Allée à Québec et a déposé une plainte en déontologie policière.

Le Service de police de Québec nie les allégations et soutient que l’homme était intoxiqué et a résisté à son arrestation.

Tout a débuté le soir du nouvel an, alors que Frédérick Dubois défonçait la nouvelle année dans les bars avec sa copine et un ami. Pendant la soirée, il est sorti fumer une cigarette sur le trottoir et il a demandé aux policiers d’intervenir pour aider le portier du Dagobert qui peinait à faire circuler la clientèle en raison d’un achalandage très élevé aux abords du bar ce soir-là.

Photo fournie par Christel Pichette

« Un policier me dit : ‘estie ce n’est pas ma job’ et j’ai reculé en disant : ‘c’est vraiment colon’ [...] À partir de ce moment-là, cinq ou six policiers en même temps, ils m’ont pogné et jeté à terre comme une poupée et ils m’ont frappé », soutient le jeune homme qui admet s’être débattu en pleine crise de panique.

« Je suis TSA, j’ai essayé de gérer ça, mais ce n’est pas tout le temps évident », reconnait-il.

Une fois l’homme calmé, les policiers l’ont reconduit là son domicile où deux constats d’infraction lui ont été remis pour avoir troublé la paix et l’ordre.

L’homme, qui n’était pas avec ses amis lors de son arrestation, recherche des témoins de l’événement.

Explications du SPVQ

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) confirme que des patrouilleurs ont eu à intervenir auprès d’un homme dans la nuit de samedi à dimanche sur la Grande Allée.

Ce dernier demandait aux policiers d’agir auprès d’une foule de quelques centaines de personnes, mais qu’après avoir évalué la situation, il n’y avait pas lieu d’intervenir.

Photo fournie par Christel Pichette

Selon la police, l’homme qui semblait intoxiqué, s’est alors mis à injurier les policiers en criant en leur direction, et ce, à plusieurs reprises obligeant les policiers à intervenir auprès de lui puisqu’il contrevenait au règlement municipal sur la paix et le bon ordre.

Comme ce dernier refusait toute collaboration et résistait activement, les policiers ont dû procéder à son arrestation.

Environ une demi-heure plus tard, l’homme s’est calmé et a été libéré par les policiers à son domicile après avoir reçu deux constats d’infraction de plus de 400 $.

Blessures

Selon le rapport du médecin dont Le Journal a obtenu copie, Frédérick Dubois a subi une commotion cérébrale et plusieurs contusions au visage, à l’épaule et au poignet lors de l’intervention.

Photo fournie par Christel Pichette

«Ils ont cassé mes lunettes, j’ai mal à la tête et j’ai des bleus à la grandeur du corps», raconte-t-il.

Photo fournie par Christel Pichette

Depuis les événements Frédérick Dubois n’est plus l’ombre de lui-même. Il se dit victime de brutalité policière et a déposé une plainte en déontologie contre les patrouilleurs impliqués.

«Je ne dors pu. Je vois encore les images en boucle et je suis traumatiser à vie», dit-il.

Sa conjointe estime que les policiers auraient dû remarquer la condition particulière de Frédérick.

«Il a un trouble du spectre de l’autisme, parfois il est comme enfant, il mesure 5 pieds, 4 pouces et pèse 155 lbs, il ne fait pas peur à personne», mentionne Christel Pichette.

Le couple est à la recherche de témoins de la scène et souhaite mettre la main sur des images de l’événement. Selon eux, des dizaines de personnes se trouvaient à l’extérieur du bar lors de l’arrestation.