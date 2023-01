Patrick Roy prévoit une fin de saison excitante dans la LHJMQ

Patrick Roy avait trois objectifs pour ses Remparts durant la période des transactions de la LHJMQ: aller chercher deux attaquants, ajouter deux défenseurs et ne pas compromettre les prochaines saisons de la concession en laissant aller de hauts choix de repêchage.

Vendredi, le directeur général et entraîneur-chef était satisfait d’avoir coché chacune de ces cases.

Dans les dernières semaines, Québec a confirmé l’acquisition du joueur de centre Justin Robidas. L’organisation a aussi mis la main sur l’ailier gauche Daniel Agostino, sur les défenseurs Jérémy Langlois et Thomas Darcy, ainsi que sur des choix au repêchage.

Puis, jeudi, l’équipe a annoncé avoir obtenu un autre centre, Cam Thomson.

En échange, Roy a notamment dû se départir de quelques sélections de premier tour des prochaines années. Mais le directeur général s’est dit confiant de pouvoir récupérer les sélections de 2024 et de 2025.

Cinq années de travail

Patrick Roy n’était pas uniquement heureux du travail que son équipe et lui ont effectué dans les dernières semaines. Vendredi, il se réjouissait de tout ce qui avait été accompli depuis son retour à Québec, il y a cinq ans.

« L’an dernier, on a eu une belle chance [de se rendre jusqu’au bout]. On est sur un programme de deux ans. [...] On veut maintenant avoir une deuxième bonne “run”, une deuxième bonne chance de gagner », a-t-il pointé, en réitérant les hautes attentes entourant l’édition actuelle des Remparts.

Roy reconnaît avoir tenté jusqu’à la dernière minute d’améliorer encore davantage sa formation. Il avait notamment la possibilité d’ajouter un joueur européen, puisque Frantisek Ridzon a quitté l’équipe à la mi-décembre.

« On n’avait pas de changements à faire parmi nos six premiers attaquants, a-t-il relevé. On aurait peut-être voulu ajouter davantage de profondeur, mais le dernier prix à payer, parfois, est celui qui risque de faire mal à long terme. On n’était pas prêt à sacrifier certains joueurs. »

« Et était-ce vraiment nécessaire? Est-ce que ç’aurait vraiment fait la différence? s’est questionné le directeur général. On est confortable avec notre défensive et avec nos gardiens. Et aujourd’hui, on est très à l’aise avec tous les morceaux que l’on a à l’attaque. »

« Ça va jouer du coude »

L’ancien gardien n’a pas voulu s’épancher sur les transactions effectuées par certains de ses principaux rivaux, dont le Phoenix et les Olympiques (voir autre texte), parce que chaque organisation « a sa façon de travailler ».

Mais une chose est certaine aux yeux de Patrick Roy : « Ça va jouer du coude [dans la ligue] jusqu’à la fin de la saison. »

« Ça va être du hockey excitant, a-t-il ajouté. Gatineau, Sherbrooke, Victoriaville, Halifax... ils se sont tous améliorés de façon importante. Il y a d’autres équipes qu’il ne faut pas oublier aussi, comme Rouyn-Noranda, qui connaît une bonne saison, ou Rimouski qui est sur une bonne séquence. »

« Il y a des équipes qui vont vouloir jouer les trouble-fêtes. Mais à partir d’aujourd’hui, ça se joue sur la glace! »

Gaucher de retour avec les Remparts lundi

Après avoir remporté la médaille d’or avec Équipe Canada junior jeudi, l’attaquant Nathan Gaucher profitera d’un week-end de congé. Il sera de retour dans l’entourage de l’équipe lundi.

Le double champion pourrait aussi bénéficier d’une semaine de congé à la mi-janvier, pour qu’il puisse « décompresser ».

« Je pense que ça va lui faire du bien, a commenté son entraîneur. C’est vraiment quelque chose de spécial de remporter le Championnat du monde de hockey junior, on est content pour lui et on est fier de lui. »

Patrick Roy n’a pas eu le temps de regarder beaucoup de rencontres durant le tournoi, mais il s’est dit « convaincu que [Gaucher] avait bien fait ça ».

« Je n’ai aucun doute là-dessus », a-t-il lancé, un sourire en coin