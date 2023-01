Sept pièces de théâtre à ne pas manquer en 2023 à Québec

Grâce à une adaptation d’un film québécois, à une série télé qui a marqué les années 1970, à la musique de Satie et à deux productions décorées attendues au Diamant, l’amateur de théâtre aura des choses intéressantes à se mettre sous la dent. Voici sept pièces à ne pas manquer en 2023.

THE STORYVILLE MOSQUITO

Photo courtoisie Miakel Theimer

Kid Koala s’amène à Québec avec 14 personnes sur scène qui réaliseront un film tourné en temps réel dans des décors miniatures, avec des marionnettes, de la vidéo et une trame sonore interprétée par l’inventif DJ et un trio à cordes. Cette production raconte l’histoire d’un jeune moustique qui quitte sa campagne pour réaliser son rêve de jouer dans l’un des plus grands groupes de tous les temps. Intrigant.

22, 23 et 24 février, Théâtre Le Diamant

GAZ BAR BLUES

Photo courtoisie

L’univers et les savoureux personnages du film Gaz Bar Blues du cinéaste Louis Bélanger prendront vie sur scène dans une adaptation musicale et théâtrale. On retrouvera Martin Drainville, qui a dévoilé un jeu sensible et dramatique dans la série Fragile, dans le rôle du « boss ». Gaz Bar Blues aborde le thème de la faune qui gravite autour d’une station-service d’un quartier populaire qui vit ses dernières heures.

28 février au 25 mars, Théâtre La Bordée

ROSE ET LA MACHINE

Photo courtoisie Maxime Côté

Une autre pièce acclamée par la critique s’amène au Diamant. Rose et la machine est une pièce de théâtre documentaire sur le parcours de la mère d’une fille vivant avec le spectre de l’autisme et qui constate les énormes difficultés liées au système de santé et au système éducatif. Produite par la compagnie Porte Parole, derrière J’aime Hydro, elle met en vedette Maude Laurendeau, dans son rôle de mère, et Julie Le Breton, qui se glisse dans la peau de 43 personnages.

2 au 4 mars, Théâtre Le Diamant

SATIE, AGACERIE EN TÊTE DE BOIS

Photo courtoisie Théâtre Le Périscope

La musique d’Erik Satie fascine. La compagnie Nuages en pantalon revoit, dans ce spectacle, l’oeuvre et la vie du pianiste français qu’elle avait créée en 2004. Cette nouvelle mouture explore la danse, le mouvement, la musique et le théâtre d’objets pour rendre hommage au compositeur français. On retrouve quatre personnages qui entrent dans la chambre de Satie après sa mort et ils tentent de départager la vie intime de cet homme secret et du personnage public qu’il s’est inventé.

18 avril au 6 mai 2023, Théâtre Périscope

PAS PERDUS : DOCUMENTAIRES SCÉNIQUES

Photo courtoisie Valérie Remise

Ce documentaire scénique d’anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx Cloutier se pointera à Québec après avoir remporté plusieurs prix. Il a remporté ceux de Meilleur spectacle, Meilleure mise en scène et Meilleur concepteur ou conceptrice remis par la section montréalaise de l’association québécoise des critiques de théâtre. Pas perdus : documentaire scénique s’intéresse à huit personnes, qui ne sont pas des comédiens et qui ont des parcours de vie unique. Un objet unique et une nouvelle façon de parler au théâtre.

20 au 23 avril, Théâtre Le Diamant

QUINZE FAÇONS DE TE RETROUVER

Photo courtoisie Stéphane Bourgeois

Après avoir dirigé le Trident durant dix ans, Anne-Marie Olivier montera sur les planches pour son troisième spectacle solo intitulé Quinze façons de te retrouver. Un spectacle très personnel, qui, à travers 15 petits chapitres, parle des années 1970 et 1980, de la famille, d’agents, du legs et de la place de la musique dans nos vies.

25 avril au 20 mai, Théâtre Le Trident

RASHOMON

Photo courtoisie Cath Langlois

Présenté au printemps 2019, ce spectacle joyeux et inventif sera de retour dans le décor du restaurant La Cuisine. Rashomon est une adaptation savoureuse du film réalisé en 1950 par le cinéaste japonais Akira Kurosawa. Le spectateur se retrouve au coeur de l’action et l’inventivité est au rendez-vous avec des objets de cuisine qui deviennent des personnages et des éléments de décor. Une grosse bulle de bonheur savoureuse.