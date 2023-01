Un an après son décès, les amis et collègues hollywoodiens de Jean-Marc Vallée le célèbrent

Une petite cérémonie intime et privée a eu lieu sur une plage de Santa Monica en décembre dernier, afin de souligner le premier anniversaire du décès du cinéaste québécois Jean-Marc Vallée, rapporte le Hollywood Reporter. Un an après sa disparition soudaine, les acteurs et l’équipe du film Dallas Buyers Club et de la série Big Little Lies se sont réunis pour lui rendre hommage.

Le réalisateur du film C.R.A.Z.Y. étant décédé de manière soudaine le jour de Noël 2021 en pleine pandémie – le coroner a attribué son décès à «une arythmie cardiaque mortelle secondaire à une athérosclérose coronarienne sévère » – sa « famille hollywoodienne» n’avait pas eu l’occasion de se rassembler pour honorer sa vie.

Dans ce qui a été décrit comme un «petit et intime rassemblement privé», divers acteurs, auteurs, producteurs, membres des équipes, producteurs et cadres des projets de Vallée comme le Dallas Buyers Club, Big Little Lies, la série Sharp Objects et le film Wild se sont rendus à Shutters on the Beach à Santa Monica pour un service sous le soleil – soutenu par HBO et Searchlight – et organisé par ses deux fils, Émile et Alex.

Après les éloges, les convives ont marché le long de l’océan Pacifique pendant «l’heure magique» d’après-midi avant de lancer des roses à la mer.

Tous les invités sont repartis avec une «mixtape» réalisée par l’un des fils de Jean-Marc Vallée. Le cinéaste, un grand mélomane, avait justement comme tradition d’offrir des compilations composées de ses pièces favorites à ses acteurs et à ses équipes de production.

«Il aimait la plage quand il était en ville, a déclaré au Hollywood Reporter Nathan Ross, l’un de ses partenaires de production. L’après-midi était parfait et approprié. Bien que cela fasse un an, il est clair que ceux qui étaient là étaient toujours en deuil de cette perte sismique. Lui et son travail nous manqueront.»

Le réalisateur, né à Montréal, a été retrouvé mort dans son nouveau chalet de campagne, à Berthier-sur-Mer, le 25 décembre 2021 à l’âge de 58 ans. Il est décédé de causes naturelles, ayant été foudroyé par un malaise cardiaque après son arrivée.