Un retour positif pour Max Pacioretty chez les Hurricanes de la Caroline

L’attaquant Max Pacioretty était satisfait de son retour au jeu, jeudi soir.

L’athlète de 34 ans disputait son premier match de la saison 2022-2023 et sa première partie dans l’uniforme des Hurricanes de la Caroline. Cette organisation avait fait son acquisition des Golden Knights de Vegas en juillet dernier, et ce, en retour de considérations futures.

Les débuts du vétéran avec les Canes ont toutefois été retardés en raison d’une blessure à un tendon d’Achille qui a nécessité une opération en août dernier. L’ancien capitaine du Canadien de Montréal s’était fait mal pendant son entraînement estival.

Dans un revers de 5 à 3 contre les Predators de Nashville, Pacioretty a décoché six tirs et passé un peu plus de 16 min sur la patinoire. Il a ainsi été le cinquième attaquant le plus utilisé par l’entraîneur-chef, Rod Brind'Amour.

«Mon énergie était là, a dit Pacioretty, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale. Beaucoup de mérite [va] aux gens qui travaillent ici et aux entraîneurs, qui m'ont en quelque sorte guidé et amené à ce point. Donc, personnellement, je me sentais vraiment bien.»

«C’est bien de saisir cette opportunité, quand tes jambes vont bien comme ça.»

Pacioretty et les Hurricanes reprendront l’action samedi soir, eux qui visiteront les Blue Jackets à Columbus.