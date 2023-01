Une patineuse surmonte ses problèmes de santé mentale

Qualifiée selon toute vraisemblance pour le championnat mondial junior de patinage de vitesse longue piste, Émilie Greenfield a réussi tout un exploit qui dépasse amplement le cadre sportif.

« Je n’ai pas de mots pour décrire ma réussite autre que je suis vraiment fière, a exprimé, vendredi, la médaillée d’or du 3000 m du championnat canadien junior et cinquième au classement cumulatif. Mon objectif au canadien junior était de retrouver le plaisir de patiner et de gérer mon stress. J’ai retrouvé ma bonne humeur et je suis de retour comme le clown du groupe. »

En mars dernier, la patineuse native de l’Angleterre qui a déménagé à Québec à l’âge de quatre ans a vécu des moments très difficiles qui l’ont obligée à mettre ses études collégiales sur la glace.

« J’ai consulté pour des problèmes de santé mentale, a-t-elle raconté. J’étais en dépression parce que j’étais incapable de gérer mon stress. On m’a retirée de l’école. Lors de ma course du 3000 m, il y avait des jeunes présents que je coache. Mon message est que du beau va arriver quand tu ne lâches pas. C’est ma plus grande fierté. »

Mauvais départ

« Après le 500 m où j’ai terminé en 12e place, j’ai dit à ma mère “on s’en va”, a-t-elle raconté. Mon entraîneur [Marc-André Poudrier-Michaud] m’a ramenée à l’ordre en me disant que ce n’était pas fini. »

« Au 1000 m qui n’est pas ma meilleure course, j’étais prête. Je n’étais même pas nerveuse et j’ai foncé pour terminer en sixième position. »

Spécialiste des longues distances, Greenfield a terminé au pied du podium au 1500 m à 0,01 s de la troisième place en plus de sa médaille d’or au 3000 m. Patinage de vitesse Canada (PVC) dévoilera l’équipe de cinq garçons et cinq filles qui se rendra à Inzell en Allemagne du 10 au 12 février au début de la semaine prochaine.

Cloé Jelonek obtiendra elle aussi son billet pour le mondial junior. Parmi les favorites, la fille des Olympiens Gregor Jelonek et Guylaine Dumont a terminé au troisième rang du classement cumulatif en vertu notamment de ses médailles d’argent et de bronze sur 1000 m et 500 m respectivement.

Mission accomplie

« J’étais passée près de me qualifier l’an dernier et je savais que j’étais capable de le faire cette année, a-t-elle souligné. Je visais un podium au classement cumulatif. Pour cette première participation au mondial junior, je veux prendre de l’expérience. Je viserai les résultats plus tard puisque je suis admissible pour deux autres années. »

« Je suis vraiment contente de mon championnat, d’ajouter Jelonek. Après ma sixième place au 1500 m, j’ai eu certains doutes, mais j’ai terminé en force. Ma dernière grosse compétition remontait aux Jeux du Québec. »

Les trois premiers patineurs obtiennent de facto leur billet pour le mondial junior et on ajoute un spécialiste des courtes distances pour la quatrième place et des longues distances pour la cinquième position.