Une romancière annonce qu’elle est en vie deux ans après sa mort

Une romancière américaine a annoncé qu’elle était en vie, deux ans après sa «mort».

En octobre 2020, une personne disant être la fille de Susan Meachen avait publié un message sur la page Facebook officielle de l’autrice indiquant qu’elle avait mis fin à ses jours.

La publication a été supprimée depuis, rapporte le magazine People.

Depuis ce temps-là, des publications de prévention sur le suicide et des messages pour promouvoir les livres de Meachen étaient partagés.

Mais revirement de situation cette semaine, alors qu’un long message d’une personne disant être Susan Meachen a été publié dans un groupe privé sur Facebook, dans lequel elle affirme être finalement vivante.

«Je me suis posé la question un million de fois et je ne suis toujours pas certaine de tout ça», peut-on lire dans la publication, dont une capture d’écran a été partagée sur Twitter.

pic.twitter.com/A87nZr7cIM — Be a lot cooler if you did 💫🌪💫 (@Draggerofliars) January 4, 2023

«Il va y avoir une tonne de questions et beaucoup de monde va vouloir quitter le groupe, j’imagine [...]. Ma famille a fait ce qu’elle pensait le mieux pour moi et je ne les blâme pas pour cela. J’ai failli mourir par ma propre main et ils ont dû revivre ça une nouvelle fois. Revenir sur cette page n’est pas grand-chose, mais je suis maintenant en forme et j’espère recommencer à écrire bientôt.»

Les réactions ont été plutôt dures avec la femme qui publie des romans à l’eau de rose.

«Je peux pardonner beaucoup de choses, mais je ne pense pas que je puisse le faire après que tu as feint ta mort», a ainsi écrit Karen Hall sous la publication, selon le magazine Rolling Stone.

Plusieurs médias ont tenté de contacter la romancière, sans résultat pour le moment.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1 800 668-6868

Tel-jeunes

• www.teljeunes.com

• 1 800 263-2266