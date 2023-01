Vivre 2023 à la planche!

Si rayures et moisissures apparaissent sur vos planches à découper qui sont si sollicitées en cuisine, c’est qu’il est temps de les renouveler pour éviter les risques de contamination croisée. Profitez de ce début d’année pour repartir à neuf !

Surélevée

Photo tirée du site web ikea.ca

La planche à découper Stolthet (35 x 22 cm) en bambou est plutôt ingénieuse. Surélevée d’environ 8 cm, il est possible de glisser sous elle un contenant qui recevra les aliments coupés ou les rognures de fruits et légumes pour dégager aussitôt la planche.

ikea.ca > 16,99 $

Une touche moderne

Photo tirée du site web tanguay.ca

Avec ses pieds antidérapants aux quatre coins pour la maintenir en place, sa large rainure tout autour retenant le jus des aliments et son trou pour mieux la suspendre et la ranger, cette planche Epicurean (11,5 X 9 pouces) en fibres de bois foncées ne réunit que des qualités.

tanguay.ca > 39,99 $

Bien en place

Photo tirée du site web laguildeculinaire.com

Pour éviter qu’une pièce de viande ou qu’une miche de pain bouge au moment de la trancher, cette planche en bambou (40 x 30 cm) présente en son centre une surface antidérapante retenant les aliments. Sa surface de découpe est légèrement inclinée, sa bordure arrondie recueille le jus de viande et les miettes de pain, tandis que ses coins ergonomiques permettent de verser aisément son contenu.

laguildeculinaire.com > 69,95 $

Une planche d’ici

Photo tirée du site web rabotdbois.com

L’ébénisterie Rabot D. Bois, établie dans le Bas-du-Fleuve, propose la planche à découper « D-Zartailles », mesurant 12 x 15 pouces et fabriquée avec une variété de bois canadiens. À la fois pratique et décorative, elle a été conçue pour couper des aliments juteux sans que le liquide se propage partout sur le comptoir. Faite de retailles de bois, chaque planche est unique et il est possible de les personnaliser en y ajoutant un nom gravé.

rabotdbois.com > 86,93 $

Dans leur étui

Photo tirée du site web arescuisine.com

Rangées dans un étui qui occupe peu d’espace sur le comptoir, ces quatre planches signées Joseph Joseph demeurent toujours à la portée de la main. Leurs couleurs variées permettent d’associer chacune d’elles à des aliments bien précis : fruits et légumes, volailles, poissons, viandes. Les planches (20 x 30 cm) à double face présentent une surface texturée adaptée aux couteaux, une poignée ainsi que des pieds antidérapants.

arescuisine.com > 104,99 $