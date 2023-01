Volkswagen parie sur des gens d’ici pour briller à Las Vegas

Volkswagen a misé sur une entreprise québécoise, Loki Box Design, pour marquer le coup au CES 2023 de Las Vegas et lancer en grande pompe son nouveau système d’exploitation pour ses voitures intelligentes de demain.

C’est tout un tour de force que vient de réaliser l’entreprise de Québec, Loki Box Design, spécialisée dans la transformation de conteneurs maritimes en structures mobiles. Il y a à peine deux mois, le 2e plus grand constructeur automobile au monde, Volkswagen, a contacté Loki Box afin d’utiliser son concept pour faire la promotion de CARIAD, le système d’exploitation qui sera dans leur véhicule intelligent de demain.

« Il voulait notre plus grosse structure, c’était ça ou rien. C’est le concept qu’il voulait », explique Gabrielle Provencher-Beaudoin qui a eu un premier contact avec le constructeur. Et la structure en question est un lego de six conteneurs maritimes de 40 pieds qui, une fois imbriqués ensemble, offrent une construction de trois étages.

Défi Logistique

Le cofondateur de Loki Box, Gabriel Denis, estime que la production d’une telle unité peut prendre six mois. Or, lorsque le contrat a été signé en novembre, il ne restait que deux mois avant l’ouverture du Consumer Electronics Show, la plus grande foire technologique au monde à Las Vegas.

« D’habitude on calcule un mois de préparation par conteneur », explique celui qui dirige une équipe de 60 personnes.

La course contre la montre pour expédier les conteneurs sur les six camions vers Vegas, un trajet de 4200 km, a été gagnée, mais c’était sans compter sur le « blizzard du siècle » qui a frappé les États-Unis à Noël.

Plus grosse structure du CES 2023

Le montage de la structure a pu débuter avec un peu de retard le 27 décembre dernier, mais une fois de plus les délais étaient serrés. C’était la première fois qu’une structure de plus de deux étages était érigée à l’intérieur de l’imposant centre des congrès de Vegas.

« Le convention center au complet avait les yeux rivés sur nous et pensait qu’on n’y arriverait pas », lâche Gabriel Denis. La grue pour empiler les deux derniers blocs de 40 pieds manœuvrait à seulement six pouces du plafond, explique-t-il.

Pour Loki Box, une seule chose comptait, livrer le produit à temps pour l’ouverture du CES 2023 à 10 h 30 hier matin. « Le client est super satisfait », lance Gabrielle Provencher-Beaudoin, un sourire dans la voix.

Le CES 2023, axé sur la mobilité intelligente de demain, est particulièrement important pour les constructeurs automobiles. Plusieurs manufacturiers en profitent pour lancer leur nouveau véhicule, à commencer par Volkswagen qui a dévoilé sa nouvelle auto électrique, la ID.7.