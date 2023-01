Yanick Jean réécrit l’histoire des Saguenéens

Le grand manitou des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, est devenu l’entraîneur-chef le plus victorieux de la franchise à sa huitième saison complète à la barre du club.

Jean s’est emparé du premier rang en dépassant Richard Martel avec sa 252e victoire derrière le banc saguenéen, vendredi soir, à Shawinigan. Ses hommes lui ont offert ce fameux gain en l’emportant 6 à 4 face aux Cataractes, un premier résultat en 2023.

« Ça ne change pas grand-chose, explique Jean avec neutralité. Toutefois, j’en suis fier et c’est un beau signe de longévité à Chicoutimi. Quand on fait ce métier, on ne regarde pas les chiffres. On y va un match à la fois. »

Cette victoire au Centre Gervais Auto a toutefois été entachée par le départ de Jérémy Leroux en civière. Dans les premiers instants du match, la recrue s’est écroulée sur la patinoire après une collision accidentelle avec un rival. Il a été transporté à l’hôpital par la suite.

Une sortie positive

Jonathan Desrosiers, Thomas Desruisseaux, Fabrice Fortin et Maxim Massé ont déjoué le jeune Alexis Cournoyer. Cependant, le cerbère a dû laisser sa place à Rémi Delafontaine après le troisième but des Bleuets.

Après avoir vu Natan Éthier inscrire la formation de la Mauricie au pointage, Andrei Loshko a marqué le cinquième but des siens. Malgré des filets de Stéphane Huard Jr., Jérémy D’Astous et Lou-Félix Denis lors du dernier tiers, Shawinigan n’a pas su compléter la remontée. Alexis Morin a scellé l'issue du match en comptant son premier but dans l'uniforme bleu et blanc.

Des dernières semaines peu reposantes

Alors que la période des transactions a pris fin ce vendredi, le directeur général des Sags désire « reproduire ce que l’équipe a fait soir après soir » durant la première moitié de saison. En ayant fait l’acquisition de Zachary Cardinal, Alexis Morin et Loïc Usereau au cours des dernières 24 heures, il veut que son jeune groupe de joueurs se développe dans « un environnement compétitif ».

« C’est difficile d’être échangé et aussi de voir des gars partir, mais en même temps, ça te permet de grandir en tant que personne », a mentionné l’instructeur almatois. Afin de mettre « tout le monde au même niveau », Jean ne se gênera pas pour sortir la planche à dessin pendant les prochains entraînements de l’équipe.

Les Sags retrouveront leurs partisans pour une première fois en 2023, dimanche après-midi. Ils accueilleront les Tigres de Victoriaville.