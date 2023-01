ST-PIERRE, Jeannine Girard



À l'Hôpital Saint-François-d 'Assise, le 31 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jeannine Girard épouse de feu M. Camille St-Pierre. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1h avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial au printemps. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Nathalie Asselin), Raynald, Yves (Guylaine Gagnon), Diane (François Dupéré) ; ses six petits-enfants et six arrière-petits-enfants ; ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs : Rock (Line Ruelland), Marcel (Rachel Gagnon), Françoise, Moisette ; ses belles-sœurs de la famille St-Pierre : Pauline St-Pierre et Thérèse Bertrand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.