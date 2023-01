BILODEAU, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 décembre 2022, est décédé monsieur Marcel Bilodeau, architecte. Il était l'époux de madame Claire Lelièvre, le fils de feu Yvette Simonneau et de feu Eddy Bilodeau. Il demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans. Sa famille recevra les condoléancesOutre son épouse, monsieur Bilodeau laisse dans le deuil ses fils : Jean-François Bilodeau (Lucie Gagné) et Jean-Pascal Bilodeau (Elaine Olivier); ses petits-enfants : Anne-Sophie, Marc-Antoine, Samuel, Lilianne, Mathis et Laurent; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lelièvre : Michel Lelièvre (Andrée Demers), feu Sylvain Lelièvre (Monique Vaillancourt) et Denys Lelièvre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tout le personnel du service de neurochirurgie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus plus spécifiquement madame Katie Baillargeon et la docteure Mireille Dastous ainsi qu'une mention spéciale à son médecin de famille, madame Isabelle Collin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation du CHU de Québec - Neurochirurgie, 1825 boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone 418 525-4385.https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.