SIROIS, Pierrette



À l'IUSMQ, le 4 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Pierrette Sirois, épouse de feu monsieur Gaétan Boily. Elle demeurait à Québec.Madame Sirois laisse dans le deuil ses enfants : Chantal et Michel (Lyne Talbot) ; ses petits-enfants : Samuel, Maude, Alexandra, Roxanne et Nicolas ; ses frères et sœurs : Emilien, Michel, Cécilia, Denise, Nicole et Suzanne ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a été confiée à la maison funéraireToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca