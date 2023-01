BOUCHARD, Rollande



À la Résidence Côté Jardins, le 29 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Rollande Bouchard, fille de feu Ernest Bouchard et de feu Léona Saindon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son frère : Renald Bouchard (Marguerite Jalbert), ses nièces et son neveu ainsi que leurs enfants : Christine Bouchard (Glen Légère), Isabelle Bouchard (Pablo Marapin), Marc Bouchard (Jacynthe Baril, Jacob, Yasmine, Alycia, Thomas, Anaïs et Daphnée, ainsi que autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-5294.