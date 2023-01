TREMBLAY, Raynald



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Raynald Tremblay, survenu à Québec le 26 novembre 2022. Il était le conjoint de madame Suzanne Courteau, le fils de feu Marie-Josephte Bolduc et de feu Oliva Tremblay. Il habitait à Québec.Outre sa conjointe, monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Sandra Côté) et Nancy (Patrick B.Côté); ses beaux-fils: Jean-François Traversy (Mylène Côté) et Marc-André Traversy; ses petits-enfants: Emmy Loranger, Jade Loranger, Sara Traversy et Olivier Traversy ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents, ami(e)s et voisins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375 avenue de Vitré, Québec (QC) G1J 5B3, téléphone : 418 657-5334. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.