GARANT, Micheline



C'est avec une immense peine que nous vous annonçons le décès de madame Micheline Garant Gaulin le 13 décembre à la Maison de soins palliatifs ''La Source Bleue''. Elle venait tout juste d'y fêter ses 82 ans. C'est une femme attentionnée, douce et pleine de résilience qui nous a quittés après un long combat contre la maladie. Elle est un modèle de respect, d'authenticité, d'empathie et d'ouverture. L'amour et le bonheur de sa famille étaient le cœur de sa vie. Nous gardons le souvenir d'une grande dame positive qui croquait dans la vie et rendait meilleurs ceux qui avaient la chance de la côtoyer. Elle laisse dans le deuil son mari adoré feu Conrad Gaulin; ses enfants : Marie (Mathieu Leclerc), Pierre (Francine Fortier), Hélène (Benoit St-Pierre); ses petits-enfants : Léo, Ulysse, Annabelle, Éliane, Laurie; ses frères et sœurs : Pierre (feu Mary Margaret Youngblut, Murielle Côté), Hélène (Jean-Guy April), Ginette (feu André Laberge, Léon Dansereau), Françoise, Louis-Marie (Cécile Labrecque), Ghislain, Pauline (André Vermette); ses beaux-frères et belles-sœurs : Margot (feu Milan Zéron), feu Guy (Célyne Mercier), feu Lorraine (feu Marcel Boudreault), feu Jean-Yves, Lionel (Yolande Raymond), Michel (Odette Thibault); ses cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Un merci spécial et sincère aux intervenants de l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC des Patriotes, ainsi qu'à ceux de " La Source Bleue ", qui l'ont accompagnée avec humanité et bienveillance. La famille accueillera parents et ami(e)s àà compter de 14h00 afin de permettre aux nombreuses personnes qui l'ont tant aimée de lui témoigner tout l'amour qu'elle mérite.L'inhumation des cendres de Mimi et Conrad aura lieu au printemps au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La direction a été confiée à la