MARTEL, Florence Burns



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 décembre 2022, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée madame Florence Burns, épouse de monsieur André Martel et fille de feu monsieur William Burns et de feu madame Marie-Jeanne Germain. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Burns laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Mario (Audette Lemieux), Simon (Mona Gagnon) et Cathy (Daniel Lambert); ses petits-enfants: Janie, Mathieu, Ariane, Alexandre, Nicolas, Philippe, Camille, Augustin et Mérédith; ses frères et soeurs de la famille Burns: feu Bobby, feu Eddy (Denise Côté), Lorraine (feu Rémi Piché), feu Henri (feu Lorraine Belleau, feu Micheline Lauzon) et feu Normand (Ginette Poulin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Martel: feu Cécile (feu Arthur Noury), feu Yvonne (feu Adrien Fortin), feu Maurice (Yvette Jobin), feu Fernand (Madeleine Genest), feu Adrien, feu Thérèse (feu Jean-Louis Lapointe), feu Colette (feu Claude Savard), feu Louisette et feu Robert ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h sous la direction de laPar la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec.https://fondationduchudequebec.org/