RODRIGUE, Michel



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport, le 6 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Rodrigue, fils de feu dame Thérèse Fortin et de feu monsieur Gérard Rodrigue et fils de cœur de feu monsieur Josaphat Roy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Michel Cayouette), Isabelle et Sophie (Steve Labbé); ses petits-enfants: Molly, Yannick (Evelyne Dufour), Cédric, Virginie et Érika; ses frères et sœurs: Jean-Louis (Pierrette Poulin), Lise Roy (feu Marie Joncas), Yves (Sylvie Vandal), Thérèse (feu Normand Paquet), feu Martin (feu Lucille Lantagne), feu Rémi (Chantal Landry), Roland, Cécile (feu Pierrot Cliche, conjoint Michel Pépin), feu Louisette (André Lafontaine), feu Noëlla (Roger Coté), Gabrielle (feu Fernand Lauzon) et Réjeanne (Yvon Fortier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur Centre d'hébergement Saint-Augustin: 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec G1C 1Z2, tél. : 418 667-3910, https://fondationpausebonheur.com/faire-un-don/