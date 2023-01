GARIÉPY, Micheline



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 décembre 2022, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée madame Micheline Gariépy, épouse de monsieur Gilles Marceau, fille de feu madame Adrienne Carrier et de feu monsieur Maurice Gariépy. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil outre son époux Gilles, sa fille Brigitte, sa petite-fille Mîle, ses sœurs : Pierrette (Patrick Laverdière), Henriette (Paul-Émile Métivier), Denise (Robert Bégin) et feu Monique; sa belle-sœur Louise (feu Jean-Marie Royer), ainsi que des neveux, nièces et ses ami(e)s, dont Richard et Louise.