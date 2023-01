GAGNÉ, Michel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 décembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Gagné, époux de madame Yvonne Vallières. Il était le fils de feu madame Gabrielle Miville et de feu monsieur Léonidas Gagné. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur laisse dans le deuil son épouse madame Yvonne Vallières ; ses enfants : Danny Gagné et Kathy Gagné (Patrick Pharand). Ses frères et sœurs : Rachelle Gagné (Réjean Leblanc), Francine Gagné (Pierre Breton), Alain Gagné, (France Goupil), Jacinthe Gagné (feu Bernard), Francis Gagné (Nathalie Tremblay) et sa belle-sœur Réjeanne Gagné (feu Gaston) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières : Jeannette (feu Guy Dumas), Rollande, Jean-Paul (Martine Wilmoth), Sylvio (Denise Rodgers), Marie-Marthe (Jean-Rock Deroy), Marius (Sharon Willard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le gendre de feu Cécile Lapointe et de feu Samuel Vallières, beau-frère de feu Rosaire Vallières (Alma Horan Vallières, de feu Claudette Vallières et de feu Jean-Claude Vallières. Un remerciement spécial au Dre Gagnon et à son équipe du 6e de l'Hôpital Saint-François D'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.