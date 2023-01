BOUCHARD, Soeur Rita

(Soeur Marie-Joseph-André)



À la Maison Bon-Pasteur, est décédée le 17 décembre 2022, Soeur Rita Bouchard (Soeur Marie-Joseph-André), Soeur du Bon-Pasteur de Québec, à l'âge de 95 ans, après 70 ans de vie religieuse. Elle était native de Petite-Rivière-Saint-François et était la fille de feu monsieur Benoît Bouchard et de feu dame Adrienne Côté.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil : les affiliés-es à la Congrégation ; sa soeur Gilberte, s.c.i.m., Charles-Henri, C.Ss.R., Rodrigue (Claudette Larouche), Jean-Claude (Céline Larouche), Robert (Pierrette Paulin), Pierre-Gaston (feu Gilberte Bergeron); de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la soeur de feu Jeannot, feu Germaine (feu Jean-Denis Bernier), feu Paul-André, C.Ss.R., feu Pierrette et feu Michelle, qui l'ont précédée dans la Maison du Père. Selon ses volontés, soeur Rita sera incinérée etet l'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, 1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec. Le salon sera ouvert le samedi 14 janvier 2023, à compter de 8h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie-Fitzbach, Québec (Québec) G1V 2J2.