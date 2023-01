PELLETIER, André



À la Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 12 novembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur André Pelletier, époux de madame Mariette Lavallée, fils de feu madame Marie-Jeanne Fortin et de feu monsieur Adjutor Pelletier. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il a oeuvré dans le domaine de l'alimentation pendant plus de 35 ans et par la suite pour le Mouvement des Caisses Desjardins avec son grand ami, feu monsieur Yvan Caron. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Christian (Josée Santerre); ses frères et soeurs : ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean-Charles Lavallée (Louise Lachance), Micheline Lavallée et Georgiane Lavallée, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Adrien (feu Georgette Puchol), feu Jean-Paul (feu Yvanna Boucher), feu Jeanne-D'Arc (feu Roland Simard), feu Adrienne (feu André Boucher), feu Maurice (feu Florence Robichaud), feu Jacqueline (feu Jean-Paul Robitaille), feu Roland (Ghislaine Lachance), feu Armand (feu Cécile Chamberland) et feu Roméo (feu Carole Lachance) (feu Marie-Paule Mercier). La famille recevra les condoléances aude 13 h à 16 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Cap-Santé ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement la Vigi de St-Augustin-de-Desmaures pour les bons soins prodigués.