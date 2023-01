BÉLANGER, Lisette



Au C H U de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lisette Bélanger, fille de feu madame Marguerite Fournier et de feu monsieur Donat Bélanger. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs Jean (Carmen Asselin), Charlotte (Feu Gilles Huot) Claire (Jean-Michel Babin). Elle était la sœur de feu Yvon et de feu Marcel. Elle laisse également dans le deuil ses amis (es) en particulier Thérèse T. ainsi que ses cousins et cousines des familles Fournier et Bélanger.La famille remercie le personnel des soins intensifs (Bloc D) de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus ainsi que celui de Transplant Québec pour le traitement effectué avec grande dignité auprès de notre sœur. Le don d'organes est une cause importante pour laquelle vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Transplant Québec : www.transplantquebec.ca/donneur