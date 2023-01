GUAY, Soeur Huguette, s.m.n.d.a.



À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le mardi 6 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Soeur Huguette Guay, (en religion : Soeur Denisia), Soeur Missionnaire de Notre-Dame d'Afrique, après 67 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Antonio Guay et de feu madame Germaine Carrier, de Lauzon, Qc. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses soeurs, son frère et ses belles-soeurs : Yolande (feu André Carrier); Monique (feu Gilles Labrecque); Denis (feu Doris Côté); Rolande Fortin (feu Raymond); Céline Nolet (feu Raynald); Réjeanne Larouche (feu Jacques); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Les membres de la famille de Soeur Huguette Guay seront accueillis au, à compter de 13 heures.L'inhumation des cendres se fera au printemps prochain au cimetière Saint-Michel de Sillery, Québec. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison